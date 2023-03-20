سيارات فيات بالجزائر.. مزايا ومواصفات

مجمع "ستيلانتيس" تعهد بضمان الجودة والنوعية

تعهدت فيات الجزائر بتسويق سيارات بمواصفات عالمية، بنفس المعايير المعتمدة في أوروبا، حيث أكد مدير العلامة في الجزائر حكيم بوطهرة، أن 6 موديلات التي اختارتهم مجموعة ستيلانتيس في السوق الجزائرية جاءت وفق دراسة عميقة لتلبية مختلف شرائح واحتياجات المجتمع، وجميع هذه الموديلات تم تدعيمها بأقصى تجهيزات الحماية والأمان، حيث تم تقديم عرض للصحفيين يتضمن التجهيزات الأساسية لكل مركبة.

وكان التركيز واضحا على فيات 500 التي صنعت “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أول سيارة هجينة تسوق وتصنع في الجزائر، واختار مجمع ستيلانتيس أن يسوق هذه السيارة بألوان العلم الجزائري والإيطالي، وبمواصفات وتجهيزات غنية ستجعل منها سيارة المدينة رقم واحد في الجزائر، بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعته 1 لتر يوفر 70حصانا، ويقلل من استهلاك وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 20.%

اختيار ستيلانتيز لتسويق هذه السيارة في الجزائر جاء بعد تحقيقها شعبية كبيرة في أكثر من 100 دولة في العالم خاصة أنها تنتمي إلى سيارات المدن الصغيرة ذات البابين، وقد ظهرت في جيلها الأول عام 2007 وجاءت بتصميم مستوحى من سيارة فيات 500 الأسطورية القديمة والتي كانت تنتجها شركة فيات الإيطالية بين عامي 1957 و1975، حيث قدمت مجموعة ستيلاتنس السيارة في الألفية الجديدة وأنتجت السيارة رقم مليون عام 2012 فيما وصل هذا العدد إلى 2 مليون سيارة عام 2017.

في عام 2017 حصلت السيارة على عملية تحديث، ويبلغ طولها 3.5 متر وعرضها 1.6 متر وارتفاعها قرابة 1.5 متر وتم إعادة تصميم المقصورة الداخلية بالكامل مع أزرار جديدة مع أدوات تحكم أكثر تنوعا ولوحة عدادات توفر المعلومات التي قد يحتاجها السائق وتحتوي على نظام صوتي مع 6 سماعات، وتتوفر فيات 500 على 7 وسائد هوائية ونظام الحماية من الحريق مع نظام التحذير عند حدوث الفرملة المفاجئة ومساعدة الفرامل.

كما تتوفر هذه السيارة على أنظمة ضد السرقات وأيضا نظام مانع للانغلاق abs، ونجد في سيارة فيات 500 نظام التحكم عند المرتفعات وكذا الركن الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى مثبت السرعة وهي مزودة بنظام المعلومات والترفيه uconnect والذي يشمل شاشة بمقاس 7 بوصات ومتكامل بين الاندرويد أوتو وأيل كاربلاي للهواتف الذكية وكذا بلوتوث ومخرج usb، ويبدأ سعر السيارة من 2635000 دينار.

فيات 500 إكس.. مركبة “كروس أوفر” مدمجة

تعتبر فيات 500 إكس الأخت الكبرى لفيات 500، وهي سيارة “كروس أوفر” مدمجة تتميز بحجمها الكبير بأربعة أبواب وعلوها على سطح الأرض، وهي توفر راحة البال والأمان على المقود ومخصصة للطرقات الوعرة.

وبالنسبة للطراز الذي سيسوق في الجزائر يتوفر على أحدث تقنيات الاتصال بواسطة شاشة لمس بحجم 7 بوصات، وتحتوي على جميع تجهيزات الراحة والأمان على غرار مكيف هواء رقمي ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات ESP ومرايا جانبية إلكترونية والتحكم الآلي بالنوافذ الأربع وعجلات معدنية ومصابيح مضادة للضباب، وتتوفر السيارة على محرك بنزين بسعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي وهي متوفرة في بنسختين، طراز الدخول والطراز العالي بمحرك 1.4 بنزين 140 حصان مكتمل بناقل حركة مزدوج القابض، وحدد سعر النسخة الأولى من هذه السيارة “كويت” بـ3790000 دج، أما النسخة الثانية “كلوب” من هذا الموديل فيكون سعرها ابتداء من 4060000 دج.

فيات تيبو.. خيار العائلة الجزائرية

يتوقع المختصون في شأن السيارات، أن تكون فيات تيبو العائلية من أنجح سيارات فيات في الجزائر، لما تتميز به من شكل عصري جذاب، ومواصفات غنية، ورحابة في المقصورة الداخلية والصندوق الخلفي، وبالنسبة للطراز الذي يسوق في الجزائر يتوفر على جميع تجهيزات الراحة والأمان على غرار شاشة لمسية كبيرة ومكيف هواء رقمي ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات ESP ومرايا جانبية إلكترونية والتحكم الآلي بالنوافذ الأربع وعجلات معدنية ومصابيح مضادة للضباب وعدد كبيرة من تجهيزات الأمان والرفاهية، وتتوفر السيارة على محرك بنزين بسعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي، وصدرت السيارة بالجزائر بنسختين تيبو “سيتي” بسعر 2995000 دج ووتيبو “لايف” بسعر 3325000 دج.

فيات دوبلو.. متعددة الاستخدامات

تعتبر فيات دوبلو أصغر سيارة نفعية للعلامة الإيطالية في الجزائر، وهو حسب مسؤولي ستيلانتيس في الجزائر، متعدد الاستخدامات، وواسع الحجم ومرن، ومناسب لمختلف الاحتياجات النفعية والتجارية والعائلية، وهو أفضل حل للمهنيين والمحترفين، وهو مزود بمحرك ديزل بسعة 1.6 لتر بقوة 92 حصانا مع ناقل حركة يدوي، وتصل طاقة حمولته إلى 1 طن، ويتوفر على جميع تجهيزات الراحة والأمان على غرار قيادة معززة، ومكيف هواء ووسائد هوائية، ويبلغ سعر هذه المركبة 3259000 دينار جزائري.

فيات سكودو.. شريك المهنيين

تتميز فيات سكودو بحجم أوسع وطاقة حمولة أكبر من فيات دوبلو، وهو أفضل خيار حسب فيات للمحترفين الباحثين على قوة التحمل والراحة، حيث تصل طاقة حمولته إلى 1.4 طن وجاءت بمحرك 2.0 لتر HDI بقوة 150حصان وناقل حركة يدوي، وهو يوفر قابيل للتعديل والتأقلم مع مختلف الاحتياجات التجارية والمهنية، كما يتوفر على جميع تجهيزات الراحة والأمان على غرار مكيف هواء ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات ESP ومرايا جانبية إلكترونية والتحكم الآلي بالنوافذ وحدد سعر هذه المركبة بـ3970000 دينار جزائري.

فيات دوكاتو.. محرك قوي بأقصى حمولة

تعوّل فيات الجزائر على مركبتها النفعية فيات دوكاتو لاستقطاب شريحة واسعة من التجار، لما تتميز به هذه المركبة من طاقة حمولة تتجاوز 2.2 طن ومحرك قوي بسعة 2.2 لتر بقوة 140 حصان، يسمح للسائقين بالقيادة المرنة والسهلة على الطرقات السريعة والمرتفعات مع الحمولة، وجاء فيات دوكاتو بتصميم عصري في واجهته الأمامية جمع فيه الصانع الإيطالي كل خبرته في جمالية التصميم، كما زودت هذه المركبة بأقصى تجهيزات الأمان والحماية وقوة الأداء وتسوق هذه المركبة ابتداء من سعر 4120000 دينار جزائري.