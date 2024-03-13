سيارة و200 مليون.. فرصة لأصحاب الحسابات لدى بنك “أ بي سي”

المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر تطلق مسابقتين عبر القرعة

أطلق بنك المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر “أ بي سي” مسابقتين عن طريق القرعة لزبائنها من أصحاب الحسابات، تمكّنهم من ربح سيّارة في “الطومبولا” الأولى ومبلغ 200 مليون سنتيم في “الطومبولا” الثانية لأوّل مرة.

وينظم بنك المؤسسة العربية المصرفية الجزائر مسابقة عن طريق القرعة على شكل سحب تحمل شعار “ادخر واربح” والذي سيتم في الفترة ما بين 21 جانفي 2024، تاريخ الإطلاق إلى 31 ديسمبر 2024 ، تاريخ الإغلاق.

وتعدّ المشاركة في سحب “ادّخر واربح” مفتوحة لأي زبون من زبائن بنك “أ بي سي” يملك حسابا خاصا سواء جاريا أو حساب توفير مفتوح قبل تاريخ 20 ديسمبر 2024، ويتم استبعاد جميع موظفي المؤسسة من اللعبة.

ويتمثّل مبدأ اللعبة في تمويل الحساب سواء كان صكا أو توفيرا، بمبلغ لا يقل عن 20 مليون سنتيم خلال ما يسمى بفترة الاشتراك من 11 فيفري إلى 20 ديسمبر في أحد فروع البنك، ويتم تسليم قائمة بجميع الزبائن الذين يستوفون الشروط المذكورة إلى المديرية العامة من أجل سحب فائز واحد تحت إشراف المحضر القضائي، حيث سيكون تاريخ السحب الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وتتمثّل الجائزة التي سيتم الفوز بها في سيارة جديدة تحمل علامة بنك “أ بي سي”، مع العلم أن البنك قام بنشر كافة المعطيات والشروط الخاصة بالمسابقة عبر موقعه الإلكتروني.

كما يُطلق بنك “أ بي سي” “طومبولا” أخرى تمكّن زبائنه من ربح مبلغ 200 مليون سنتيم، تحت عنوان: “إدّخر واربح” وهي مسابقة عن طريق القرعة تحمل شعار “إدّخر واربح” والتي ستجرى بين 11 فيفري 2024 تاريخ الإطلاق وحتى 10 أكتوبر 2024 تاريخ الإغلاق.

وتُعدّ المشاركة في سحب “إدّخر واربح” مفتوحة لأي عميل من عملاء بنك “أ بي سي” لديه حساب خاص سواء حساب جار أو حساب توفير، مفتوح قبل 30 سبتمبر 2024، ويتمثّل مبدأ اللعبة في تمويل الحساب سواء كان صكّا أو توفير بمبلغ لا يقل عن 15 مليون سنتيم خلال ما يسمى بفترة الاشتراك، ويجب على العميل الحفاظ على هذا الحد الأدنى للرصيد حتى تاريخ السحب.