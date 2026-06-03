سيفي غريب: التعاون الجزائري-النيجري دخل مرحلة جديدة

وصل الوزير الأول سيفي غريب، إلى منطقة غورو باندا بالعاصمة النيجرية نيامي، للإشراف على التدشين الرسمي لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري–النيجري ودخولها حيز الإنتاج، بقدرة 40 ميغاواط.

وأوضح الوزير الأول، أنه كُلّف من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإشراف على تدشين هذا المشروع الطاقوي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس المستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين الجزائر والنيجر.

وأكد سيفي غريب أن تدشين المحطة لا يمثل مجرد إنجاز تقني أو صرح طاقوي جديد، بل يحمل دلالة واضحة على دخول التعاون الثنائي مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الفعالية والتجسيد الميداني للقرارات والالتزامات المشتركة.

وأضاف أن هذا المشروع يُعد صرحا هاما، ويأتي في إطار الديناميكية الجديدة التي أفرزتها الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، عقب الزيارة الأخيرة لرئيس دولة النيجر إلى الجزائر، وما تبعها من تسارع في وتيرة التشاور والتنسيق السياسي وتفعيل المشاريع المبرمجة.

وأشار الوزير الأول إلى أن تقليص آجال إنجاز المشروع من ديسمبر 2025 إلى جوان 2026 يعكس مستوى التعبئة العالية والالتزام المشترك بين الجانبين، مشيدًا بعمل الفرق الجزائرية والنيجرية التي ساهمت في تجسيد هذا الإنجاز.

كما أبرز أن متابعة مخرجات اللجنة العليا المشتركة تحظى باهتمام مباشر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز الشراكة الثنائية ودعم مسار التعاون بين البلدين.

بتكليف من الرئيس تبون.. الوزير الأول في زيارة رسمية إلى النيجر

وصباح الأربعاء، حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، بجمهورية النيجر في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية عابد حلوز.

وكان في استقبال الوفد الجزائري لدى وصوله إلى مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي، الوزير الأول لجمهورية النيجر علي لمين زين مهمان، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين النيجريين.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد الوزير الأول سيفي غريب لقا ثنائيا مع نظيره النيجري، خُصص لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيعه في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وسيشرف خلال الزيارة، الوزير الأول رفقة نظيره النيجري على تدشين محطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري–النيجري بمنطقة غورو باندا في العاصمة نيامي، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط. ويُعد هذا المشروع الطاقوي الاستراتيجي هبة من الجزائر إلى جمهورية النيجر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار دعم جهود النيجر الرامية إلى تعزيز قدراتها في إنتاج الكهرباء وتحسين خدمات التزويد بالطاقة.

كما يتضمن برنامج الزيارة استقبال الوزير الأول من قبل رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمن تياني، حيث يُنتظر أن يتم التطرق إلى آفاق التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.