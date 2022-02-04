“سي إن إن: شوربة فريك الجزائرية بين أفضل 10 شوربات في العالم

كشف تقرير حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أحسن 10 شوربات في العالم، والتي من بيها شوربة فريك الجزائرية.

واحتل حساء بانغا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من الحساء في العالم، وتحضر من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

كما احتلت شوربة فو (فيتنام) المرتبة الثانية، وهي عبارة عن حساء مصنوع من عظم مكسو باللحم البقري المغلي لثماني ساعات.

أما شوربة بورتش الأوكرانية، فقد احتلت المرتبة الثالثة. هذا الحساء الحامض، الشائع في أوروبا الشرقية وشمال آسيا، مصنوع بشكل أساسي من جذر الشمندر، مما يمنح الطبق لونه الأحمر المميز.

وعادت المرتبة الرابعة، لحساء بولابيسي الفرنسي وهو عبارة عن حساء سمك بروفنسي تقليدي نشأ في مدينة مرسيليا الساحلية، اما الخامسة فلحساء كالدو فيردي البرتغالي. ويشتمل هذا “الحساء الأخضر” المغذي على الكرنب والبطاطس وزيت الزيتون، والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل، ويُضاف إليه أحيانًا النقانق.

وعادت المرتبة السادسة لشوربة فريك الجزائرية، حيث قالت سي إن إن في مقالها إن القمح القاسي، الذي يتم حصاده بينما يكون أخضر، يسمى فريك، ويتم طبخه مع مرق الطماطم والتوابل العطرية.

وتمتزج نكهتها بالحمص في مرق الدجاج أو اللحم البقري أو لحم الضأن، ويتم تقديمه مع الليمون وقطعة من كسرة.

كما جاء في المرتبة السابعة حساء تشوبي دي كامارونيس لدولة بيرو. وهو عبارة عن حساء يتكون من الجمبري والبيض والأرز والحليب المبخر. وكذلك البطاطس وقطع الذرة.

أما المرتبة الثامنة فعادت لحساء غازباتشو الإسباني. وهو حساء بارد معروف في جميع أنحاء العالم، يتكون هذا الحساء من الخضار النيئة المخلوطة وغالبًا ما يتم الاستمتاع به خلال فصل الصيف الحار.

كما عادت المرتبة التاسعة لحساء الفول السوداني لغرب أفريقيا، وهو طبق أساسي مصنوع من الفول السوداني ومكونات أخرى مختلفة.

المرتبة العاشرة عادت لحساء جامبو الأمريكي، المصنوع من نكهة قوية ولحوم أو محار والكرفس والفلفل والبصل.