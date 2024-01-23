شاهد.. رئيس وزراء الهند يفتتح معبدا هندوسيا على أنقاض مسجد

استمر بناء المعبد أشهرا ويتوقع انتهاء البناء كليا مع نهاية هذا العام.

افتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، معبدا هندوسيا في مدينة أيوديا، شمال البلاد وهذا يوم أمس، الإثنين 22 جانفي.

وقد أقيم المعبد الذي دشنه مودي في موقع مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ميلادي، والذي هدمته حشود هندوسية متعصبة عام 1992.

حيث قام آنذاك 15 ألف هندوسي متعصب، من أتباع حزب بهارتيا جاناتا، بهدم المسجد أمام أنظار العالم. وقد عرف ذلك الهدم أعمال شغب في جميع أنحاء الهند في ذلك الوقت، أسفرت عن مقتل قرابة ألفي شخص.

وكان بناء معبد في نفس موقع المسجد عاملاً رئيسياً وراء دفع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى الصدارة السياسية في التسعينيات من القرن العشرين.

ويُعد بناء هذا المعبد وفاءً بالتعهد الهندوسي الوطني الذي أطلق منذ عقود ببناء معبد في تلك المدينة التي شهدت تلك الاضطرابات، حسب ما ذكرته “بي بي سي“.

لكن، وإن حضر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بنفسه للمشاركة في طقوس افتتاح المعبد، إلا أن بعض رجال الدين الهندوس وأغلب المعارضين ينأون بأنفسهم عن هذا الأمر، مرجحين أن مودي يستغل ذلك في تحقيق مكاسب سياسية.