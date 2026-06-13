شايب يشيد بمساهمة الجالية الجزائرية بألمانيا في توطيد العلاقات بين الجزائر وألمانيا

نوه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بالديناميكية التي يشهدها النسيج الجمعوي الجزائري بألمانيا، وهذا خلال إشرافه اليوم السبت، 13 جوان، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على افتتاح أشغال اللقاء الذي نظمته سفارة الجزائر ببرلين لفائدة رؤساء وممثلي الجمعيات الجزائرية الناشطة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد شايب في كلمته بالمناسبة، “العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلاد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، وحرصها على تعزيز آليات التواصل والتشاور معهم، ومرافقة مختلف المبادرات التي يطلقونها خدمةً للمصالح الوطنية”، وفقا لما أفادت به الوزارة.

كما نوه بديناميكية النسيج الجمعوي الجزائري بألمانيا، وبإسهامه في “تعزيز أواصر التضامن بين أفراد الجالية، والحفاظ على ارتباطهم بوطنهم الأم، فضلاً عن دوره في إبراز الصورة الإيجابية للجزائر وترقية حضورها على مستوى بلد الإقامة.”

شايب استعرض في هذا السياق، الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الندوة القنصلية المنعقدة شهر فيفري 2026، لاسيما ما تعلق منها بتشجيع وتأطير العمل الجمعوي ودعم الجمعيات النشطة ذات الأثر الملموس لفائدة أفراد الجالية.

كما أبرز كاتب الدولة “الأهمية التي تكتسيها مساهمة الجالية الوطنية بألمانيا في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وألمانيا، مؤكداً الحرص على إيلاء المتابعة اللازمة لمخرجات هذا اللقاء، بالتنسيق مع سفارة الجزائر ببرلين والقنصلية العامة بفرانكفورت، بما يساهم في الاستجابة لانشغالات أفراد الجالية وتثمين دورهم كشريك أساسي في تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين.”