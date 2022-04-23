شباب بلوزداد يُغادر سباق رابطة الأبطال

غادر فريق شباب بلوزداد في ساعة متأخّرة من سهرة السبت، مضمار منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتعادل شباب بلوزداد سلبا مع المضيف نادي الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وكان رجال المدرب ماركوس باكيتا قد خسروا في لقاء الذهاب بِالجزائر (0-1)، وهي الحصيلة النهائية التي أقصت شباب بلوزداد.

ولُعبت مباراة العودة بِمدينة الدار البيضاء المغربية، تحت إدارة حكم الساحة المصري أمين عمر.

وأكمل شباب بلوزداد مباراة العودة بِعشرة لاعبين، بعد طَرْدِ حارس المرمى توفيق موساوي في الدقيقة الـ 86.

وحرم الحكم شباب بلوزداد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع من عمر المباراة، بعد أن لجأ إلى تقنية الفيديو (فار). رغم اعتداء خشن وواضح من حارس مرمى الوداد، ضد متوسط ميدان الشباب بلوزداد البديل أكرم بوراس (الصورة المُدرجة أدناه).