-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
على هامش زيارة الرئيس تبون إلى بكين

شراكة بين “بومار” والصينيين.. خطوة نحو الاستقلال التكنولوجي للجزائر

إيمان كيموش
  • 55
  • 0
شراكة بين “بومار” والصينيين.. خطوة نحو الاستقلال التكنولوجي للجزائر
ح.م

وقّع المتعامل التكنولوجي الجزائري “بومار” مع المتعامل الصيني الرائد عالميا “توپ تاك” عقدا تاريخيا على هامش زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين.
واعتبرت شركة بومار في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الجزائر تعيش اليوم لحظة تاريخية، بإطلاق “شركة بومار تكنولوجي كوربوراسيون” رسميا، وهي نتيجة شراكة جزائرية صينية غير مسبوقة مكرسة لنقل التكنولوجيا بين الصين والجزائر.
وحسب ذات البيان، وخلال المهمة الاقتصادية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بكين، مرفوقا بوفد من الشركات الجزائرية، وقع علي بومدين بصفته المدير العام لشركة “بومار” تحت علامتها التجارية “ستريم”، عقدا تاريخيا مع الشريك الصيني TOP TECH. ويمثل هذا الاتفاق بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين ويفتح آفاقا واعدة للتطور التكنولوجي في الجزائر.
والهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو تمكين تطوير المنتجات في الجزائر باستخدام المادة الرمادية الجزائرية بالتعاون مع الشريك الصيني، وهذا سيسمح أيضا بالإنتاج المشترك لحلول مبتكرة تتكيف مع الاحتياجات المحددة للسوق الجزائرية والدولية.
وبفضل هذا المشروع المشترك، ستتمكن الجزائر من بلوغ نطاق واسع من المعرفة التكنولوجية، وبالتالي تعزيز موقعها في السوق العالمية.
وأعرب علي بومدين عن فخره وتفاؤله بشأن مستقبل الجزائر في المجال التكنولوجي. وقال: “هذه الشركة دليل ملموس على رغبة الجزائر في التقدم نحو الاستقلال التكنولوجي”.

مقالات ذات صلة
نحو التعجيل بالإفراج عن النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية

نحو التعجيل بالإفراج عن النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

“طلبنا الانضمام لبنك بريكس رسميا بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار”

“طلبنا الانضمام لبنك بريكس رسميا بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار”

هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023

هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023

20 مهنة تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا

20 مهنة تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا

هني: تدابير تحضيرية لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل

هني: تدابير تحضيرية لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد