شراكة بين “بومار” والصينيين.. خطوة نحو الاستقلال التكنولوجي للجزائر

على هامش زيارة الرئيس تبون إلى بكين

وقّع المتعامل التكنولوجي الجزائري “بومار” مع المتعامل الصيني الرائد عالميا “توپ تاك” عقدا تاريخيا على هامش زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين.

واعتبرت شركة بومار في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الجزائر تعيش اليوم لحظة تاريخية، بإطلاق “شركة بومار تكنولوجي كوربوراسيون” رسميا، وهي نتيجة شراكة جزائرية صينية غير مسبوقة مكرسة لنقل التكنولوجيا بين الصين والجزائر.

وحسب ذات البيان، وخلال المهمة الاقتصادية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بكين، مرفوقا بوفد من الشركات الجزائرية، وقع علي بومدين بصفته المدير العام لشركة “بومار” تحت علامتها التجارية “ستريم”، عقدا تاريخيا مع الشريك الصيني TOP TECH. ويمثل هذا الاتفاق بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين ويفتح آفاقا واعدة للتطور التكنولوجي في الجزائر.

والهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو تمكين تطوير المنتجات في الجزائر باستخدام المادة الرمادية الجزائرية بالتعاون مع الشريك الصيني، وهذا سيسمح أيضا بالإنتاج المشترك لحلول مبتكرة تتكيف مع الاحتياجات المحددة للسوق الجزائرية والدولية.

وبفضل هذا المشروع المشترك، ستتمكن الجزائر من بلوغ نطاق واسع من المعرفة التكنولوجية، وبالتالي تعزيز موقعها في السوق العالمية.

وأعرب علي بومدين عن فخره وتفاؤله بشأن مستقبل الجزائر في المجال التكنولوجي. وقال: “هذه الشركة دليل ملموس على رغبة الجزائر في التقدم نحو الاستقلال التكنولوجي”.