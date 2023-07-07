شروط التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للناجحين في بكالوريا 2023

وفقا للمنشور التوجيهي الصادر عن الوزارة

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة شروط لتوجيه حاملي بكالوريا 2023 نحو عدة تخصصات، وهذا باحتساب المعدل الموزون أو العام مع مراعاة علامات الترتيب وفقا للمعدل الأدنى، مع تحديد شروط الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة منها المقابلة وشرط السن ألا يتجاوز 24 سنة.

وحسب المنشور المؤرخ في 4 جويلية الجاري يُسمح لكل حاملي شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها الالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين، حيث يمكن لحامل شهادة البكالوريا الجديد التسجيل في مسار تكوين حضوري أو عن بعد طبقا للتنظيم، كما يمكن له متابعة مسارين تكوينيين مختلفين بالتوازي، إن رغب في ذلك، حسب عروض التكوين المتوفرة وشروط الالتحاق بها والمقاعد البيداغوجية المتاحة.

وحددت الوزارة أربعة معايير للتوجيه، حيث تراعى فيه شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها، مع المعدل الموزون المحسوب المطلوب في عدة ميادين لاسيما العلوم الطبية والهندسة والمدارس العليا وميادين العلوم الطبيعية والحياة، أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، حسب ميدان أو شعبة التسجيل والشروط الإضافية في بعض الحالات، مع الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والدوائر الجغرافية.

اختبار في اللغة للحائزين على بكالوريا أجنبية لدراسة الطب

وفي سياق ذي صلة، يتطلب الالتحاق بالتكوين القاعدي للمدارس العليا وبشعب العلوم الطبية (طب، طب الأسنان، الصيدلة) اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا، وعلى إثره يتم تحديد معدل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات للالتحاق بكل شعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية، فيما يشترط للالتحاق بشعب العلوم الطبية والمدارس العليا بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها النجاح في اختبار مستوى اللغة إضافة إلى الشروط السالفة الذكر.

24 سنة للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة ومقابلة شفوية

وحسب نفس المنشور، يتطلب الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، النجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة تعين لهذا الغرض، كما يمكن إجراء المقابلة حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو في مدرسة عليا أخرى للأساتذة القريبة من مكان إقامة المترشح، حيث تضمن المدارس العليا للأساتذة مسارات مخصصة لتكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية في ثلاثة أطوار وهي أستاذ التعليم الابتدائي، وأستاذ التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي، كما تحدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدى المدارس العليا للأساتذة سنويا حسب الطور وحسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية، ويخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدّد بـ24 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر 2023 وكذلك لنتيجة المقابلة الشفوية، كما يجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس التوقيع على عقد التزام مع قطاع التربية الوطنية بخصوص توجيه المستقبلي عند نهاية تكوينه.

أستاذ اللغة الانجليزية والبدنية في المدارس العليا

وأدخلت الوزارة هذه السنة تخصص أستاذ اللغة الانجليزية في الابتدائي ضمن التخصصات المتاحة في المدارس العليا للأساتذة، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرامية إلى ضمان التأطير لتلاميذ الابتدائي في اللغة الانجليزية بعد ما أصبحت تدرس بداية من السنة الثالثة ابتدائي منذ السنة الدراسية الماضية، كما تم إدراج تخصص أستاذ التربية البدنية في الابتدائي والذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة من أجل تكوين المكونين، لاسيما أن هذه المادة ستقدم للتلاميذ بداية من الدخول المدرسي المقبل

السماح لرياضيي النخبة بالتسجيل في علوم وتقنيات النشاطات الرياضية

أما بخصوص ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فيشترط -حسب نفس المنشور- تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للمعني بالتكوين، فيما يسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضي النخبة في حالة نشاط معترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضة، التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بدون شرط المعدل الأدنى، على أن يتم التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي حصريا عبر المنصة الإلكترونية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد وللقيام بهذه العمليات.

عدة خيارات متاحة للناجحين للالتحاق بالتعليم العالي

وتتيح الوزارة لحاملي البكالوريا الجدد حسب الشعب المحصل عليها عدة خيارات للالتحاق بالتعليم العالي، وهذا حسب طبيعة المؤسسات التي يضمها القطاع، منها الجامعات التي تضمن تكوينات في الليسانس (بكالوريا + 3 سنوات)، أو ماستر ذو مسار مدمج لليسانس (بكالوريا 5 سنوات)، أو تخصص هندسة (بكالوريا + 5 سنوات)، أو العلوم الطبية طب (بكالوريا + 7سنوات)، وطب الأسنان وصيدلة (بكالوريا + 6 سنوات)، بالإضافة إلى علوم البيطرة (بكالوريا – 6 سنوات) وهندسة معمارية (بكالوريا + 5 سنوات)، كما تضمن المراكز الجامعية تكوينات في الليسانس (بكالوريا + 3 سنوات).

وفي سياق ذي صلة، يمكن أيضا التسجيل في المدارس العليا التي تضمن تكوينات بعد البكالوريا لمدة 5 سنوات من الدراسة، بداية بسنتين من التكوين القاعدي الطور الأول للمدرسة العليا، وبعد النجاح في السنتين للتكوين القاعدي يشترط للالتحاق بالطور الثاني للتخصص النجاح في مسابقة تنظمها كل مدرسة، وهي مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة للطلبة الحائزين على أحسن ترتيب في المدرسة، حيث تخصص حصة من المقاعد البيداغوجية تحدد خلال كل سنة بموجب قرار وزاري مسابقة وطنية عن طريق اختبارات كتابية بالنسبة لباقي الطلبة الذين لم يتم قبولهم في المسابقة على أساس الشهادة، وطلبة المدارس العليا الأخرى والجامعات والمراكز الجامعية في نفس الميدان، على أن تحدد كيفيات سير المسابقة كل سنة عن طريق التنظيم، وتسلم المدارس المنتمية لميادين علوم وتكنولوجيا ورياضيات وإعلام آلي وعلوم الطبيعة والحياة عند نهاية المسار التكويني شهادة مهندس دولة، فيما تمنح المدرسة المنتمية لميدان هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة عند نهاية المسار التكويني شهادة مهندس معماري، أما المدارس المنتمية لميادين علوم اقتصادية، التسيير وعلوم تجارية علوم إنسانية واجتماعية، حقوق وعلوم سياسية، تمنح عند نهاية المسار التكويني شهادة ماستر، وتسلم المدرسة الوطنية العليا للبيطرة عند نهاية المسار التكويني شهادة طبيب بيطري.

الراغبون في متابعة تكوينهم في مؤسسات تكوين عال خارج القطاع لا يخضعون لشروط التسجيل الأولي

وأفاد نفس المنشور بأنه يمكن لحاملي البكالوريا التسجيل في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكن الاطلاع على قائمة مؤسساتها وشروط الالتحاق بها عبر الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة (www.mdn.dz)، ويمكن لحاملي شهادة البكالوريا الجدّد الترشح للالتحاق بإحدى المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث لا يخضع حاملو شهادة البكالوريا الراغبون في التسجيل في إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه لإجراءات التسجيل الأولى والتوجيه المحددة في هذا المنشور، ويتعين عليهم الاتصال مباشرة بمؤسسة اختيارهم، باستثناء مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصحة.