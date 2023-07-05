هذا جديد التسجيلات الجامعية لحاملي بكالوريا 2023

الوزارة تفرج عن رزنامة التسجيلات

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنشور الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد، وحددت تاريخ 19 جويلية الجاري لانطلاق التسجيلات الأولية عبر الخط، إذ ستجرى التسجيلات رقميا بكل مراحلها البيداغوجية والخدماتية وإلى غاية منح شهادة التسجيل، على أن تمنح للناجحين فرصة اختيار من 6 رغبات إلى 10 على الأكثر.

وجندت الوزارة كل الإمكانيات لتوجيه واستقبال الطلبة الجدد، إذ تم تخصيص رابط مجاني على مستوى فضاءات الانترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى مؤسسات التعليم العالي طوال فترة التسجيل الأولي والتوجيه، مع تمكين الناجحين من تحميل دليل التسجيل إلكترونيا عبر كافة الوسائط الرقمية من خلال الولوج إلى بوابة حامل شهادة البكالوريا 2023. https://bac2023.mests.dz

ووفقا للمنشور الذي اطلعت عليه “الشروق” بعد توقيعه إلكترونيا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم 4 جويلية الجاري، فستتم كل العمليات رقميا من بداية التسجيل إلى نهايته وهذا عبر أربع مراحل مختلفة، إذ تسبقها الأبواب المفتوحة على الجامعة التي ستحتضنها مؤسسات التعليم العالي سواء حضوريا أو افتراضيا في الفترة من 15 إلى 18 جويلية الجاري وهذا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2023.

انطلاق التسجيلات الأولية 19 جويلية عبر الخط

وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة ستنطلق المرحلة الأولى الخاصة بالتسجيلات الأولية من 19 إلى جويلية إلى الفاتح أوت المقبل، إذ تم تحديد الفترة من 19 إلى 22 جويلية 2023 للتسجيلات الأولية عبر المنصة الإلكترونية “بروغرس” ويتعين على الناجحين ملء بطاقة الرغبات إلكترونيا حسب ترتيب تفاضلي من 6 اختيارات على الأقل إلى 10 على الأكثر من بين التكوينات المسموح له بها، وهذا بعد الدخول إلى حسابه باستعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط مع ضرورة أن يختار مسارين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسة التعليم العالي، فيما تتم تلبية اختيارات حاملي البكالوريا بتقدير ممتاز بعد ملء بطاقة الرغبات مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.

الإعلان عن نتائج التوجيهات في الفاتح أوت

ووفقا لذات المصدر ستجرى في الفترة من 23 إلى 24 جويلية عملية تأكيد التسجيلات الأولية عبر المنصة الإلكترونية، إذ تعد التسجيلات الأولية عبر المنصة الإلكترونية إجبارية بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا المعنيين بهذا الإجراء، أما الذين لم يقوموا ولم ينهوا هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية وفي الآجال المحددة فسيفقدون إمكانية التسجيل في التخصص المرغوب فيه، على أن تعالج الرغبات المعبر عنها وفقا لكل شعبة وللمعدلات الدنيا المحددة في المنشور التوجيهي، في الفترة من 25 جويلية إلى الفاتح أوت 2023، لتعلن نتائج التوجيهات في نفس اليوم مساء.

وتنطلق المرحلة الثانية للتسجيلات النهائية عبر منصة “بروغرس ” من 5 إلى 10 أوت، إذ ستفتح أرضية دفع رسوم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وفقا للموعد المحدد في التوجيه وبهذا ستتم تأكيد التسجيلات بصفة نهائية، لتنطلق من 02 إلى 06 أوت 2023 المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

فرصة ثانية للذين لم يتحصلوا على اختياراتهم في بطاقة الرغبات

وفي سياق ذي صلة، منحت الوزارة المترشحين الذين لم يتحصلوا على واحدة من توجيهاتهم العشر المعبر عنها في بطاقة الرغبات فرصة ثانية للاختيار والطعن من 06 إلى 08 أوت 2023، حيث ستمنح لهم فرصة ملء بطاقة رغبات جديدة تضم 6 اختيارات مع احترام المعدلات الدنيا للقبول الخاصة بكل تخصص وجامعة، لتتم معالجة الرغبات في الفترة من 8 إلى 13 أوت، على أن تعلن النتائج الخاصة بالمعالجة يوم 13 أوت مساء، ليقوم المعنيون بدفع حقوق التسجيل إلكترونيا في الفترة من 15 إلى 17 أوت، ووفقا لذات الرزنامة ستفتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعية من إيواء ونقل ومنحة حسب التاريخ المحدد لكل طالب من 19 إلى 23 أوت 2023، على أن تعالج طلبات الإيواء من قبل مديريات الخدمات الجامعية من 24 إلى 28 أوت، ويتم دفع رسوم الإيواء (بعد قبول الطلب) والنقل عبر المنصة الإلكترونية https://progres.mesrs.dz/webetu.

معالجة الحالات الخاصة والطعون وفق شروط ستعلن لاحقا

أما المرحلة الرابعة من التسجيلات فتخص معالجة الحالات الخاصة، حيث ستصدر الوزارة منشورا تكميليا يضبطها ويوضح كذلك الإجراءات والرزنامة والحالات التي تخوّل لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي أو خارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات، لاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة، على أن تتم هذه العملية في كنف احترام شروط الالتحاق والدوائر الجغرافية بالنسبة للتكوينات المضمونة وفق النمط الحضوري، وتنطلق المرحلة من 29 أوت إلى 01 سبتمبر 2023 لإيداع الطلبات، على أن تعالج من قبل مؤسسات التعليم العالي من 02 إلى 04 سبتمبر 2023، لتعلن يوم 05 سبتمبر 2023 مساء النتائج.

واستعدادا للتدريس باللغة الإنجليزية ولضمان تكوين جيد للطلبة الجدد، قررت وزارة التعليم العالي تخصيص الفترة من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر للتكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية لفائدة الناجحين في بكالوريا 2023، وهذا من أجل ضمان مستوى B2 أو C1 على الأقل، حيث تستعد الوزارة لضمان التدريس بالإنجليزية بداية من الموسم الجامعي المقبل وهذا بعد تكوين المؤطرين من أساتذة وباحثين في هذه اللغة لمدة سنة كاملة منذ أكتوبر 2022.

احتساب المعدل الموزون والمعدل العام معا

ويبرز من خلال المنشور التوجيهي الإبقاء على المعدل الموزون الذي تم اعتماده منذ سنتين مع احتساب المعدل العام استثنائيا، وهو ما سبق أن كشفت عنه “الشروق” في أعداد سابقة، وسيتم الالتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا، وعلوم المادة وعلوم الطبيعة والحياة، والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم الأرض والكون، وآداب ولغات أجنبية في تخصصات اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية، واللغة الألمانية، واللغة الإيطالية والترجمة والهندسة المعمارية، والعمران والمدينة والعلوم الطبية والبيطرة على أساس المعدل الموزون، وفي حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون، يتم توجيه الطالب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، والذي يجب أن يساوي أو يفوق المعدل الأدنى الموزون المطلوب للالتحاق بالشعبة.

أما فيما يخص ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، والعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية الآداب واللغات الأجنبية (لغة روسية وتركية) لغة وأدب عربي، فنون لغة وثقافة أمازيغية على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا بالنسبة لشعب البكالوريا المعنية.

التكوين عن بعد.. جديد التسجيل الجامعي هذه السنة

وفي إطار التوجه نحو التكوين عن بعد، والذي أضحى نمطا تكوينيا أساسيا بالإضافة للتكوين الحضوري وهذا منذ 2022، ستفتح الوزارة ولأول مرة تكوينات عن بعد في الجامعة يمكن للحائزين على البكالوريا اختيارها عند التسجيل الأولي، وهذا خلافا للسابق إذ كان التعليم عن بعد وسيلة مدعمة للتكوين الحضوري، سيتمكن الطلبة من اختيار تكوينات تدرس عن بعد وبشهادات جامعية معترف بها، وهذا عبر 6 جامعات نموذجية وهي هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا التي تضمن تكوينا في الرياضيات والإعلام الآلي في تخصص نظام الإعلام الآلي، في حين تضمن جامعة عنابة تكوينا عن بعد في ميدان العلوم والتكنولوجيا، أما جامعة وهران فتضمن تكوينا في تخصص تطوير التطبيقات المحمولة، وتقدم جامعة الأغواط تكوينا في تخصص الاقتصاد الرقمي، أما جامعة المسيلة فستضمن تكوينا عن بعد في ميدان الحقوق والعلوم السياسية في تخصص قانون عام، في حين سيمكن للطلبة الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية التسجيل في جامعة تلمسان.

مسارات للتكوين في شهادات مزدوجة لأول مرة

وفي سياق آخر، أدرجت الوزارة هذه السنة مسارات للتكوين في الشهادات المزدوجة كتجربة أولى بعدما سبق أن تم الإعلان عن هذا القرار في إطار الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، حيث ستكون هذه المسارات ذات تسجيل وطني في 5 جامعات نموذجية، وعدة ميادين، حيث تضمن جامعة الأغواط تكوينا مزدوجا في تخصصي رياضيات تطبيقية واقتصاد رقمي، أما جامعة المسيلة فتقدم للطلبة إمكانية التسجيل في تخصصي قانون عام ونظم معلوماتية، أو تخصصي إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية، في حين تضمن جامعة وهران 1 تكوينا في ليسانس مدمج تطوير التطبيقات المحمولة والإدارة الإلكترونية، وتقدم جامعة تلمسان تكوينا في ليسانس مزدوج إنجليزية تطبيقية ومالية دولية، أما جامعة عنابة فتضمن التكوين في هندسة نظم المعلومات، وهذا وفقا للنمطين الحضوري وعن بعد.