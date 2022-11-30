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الجزائر

شروط “صارمة” لبيع مشروبات الطاقة في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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شروط “صارمة” لبيع مشروبات الطاقة في الجزائر
أرشيف
مشروبات الطاقة

أقرّت الحكومة شروطا جديدة لبيع مشروبات الطاقة في الجزائر، بموجب قرار وزاري مشترك، وقّعه وزراء التجارة والصحة والموارد المائية والفلاحة.

ويتضمّن القرار المؤرخ في 29 أوت 2022، والصادر في العدد (75) من الجريدة الرسمية، اعتماد اللائحة الفنية التي تحدّد خصائص بعض المشروبات. على غرار مشروبات الطاقة.

ويشترط القرار أن يتمّ بيع مشروبات الطاقة، بشكل حصري، على رفوف مخصّصة لها. مع فصلها عن المواد الغذائية والمشروبات الأخرى.

ويلزم القرار مصنّعي هذه المشروبات بكتابة عدّة تحذيرات صحية على عبواتها بالشكل التالي:

لا تناسب :

– النساء الحوامل أو المرضعات.
– الأطفال دون سن السادسة عشرة.
– مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي.
–  ذوي الحساسية للكافيين.
– الأشخاص الذين يعانون من الصرع وقصور الـقلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين.
– المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو انفصام
الشخصية أو يعانون من قلة النوم، إذا كانت المشروبات
تحتوي على الجينسنغ.

كما تتوجب كتابة تحذيرات صحية إضافية، بشكل مقروء وغير قابل للمحو، في مكان واحد من العبوة كما يلي:

  • لا يتم خلطها مع الكحول،
  • عدم تجاوز 500 مل في اليوم الواحد،
  • يجب عدم تناولها أثناء القيام بتمارين رياضية
    مكثفة،
  • تؤدي إلى اضطراب في النوم.

ويسمح القرار بإضافة ثاني أوكسيد الكربون إلى مشروبات الطاقة. “ويمكن أن تكون معطرة و/ أو مضافا إليها السّكر و/أو المحليات”.

لكنه يحدّد الحدود القصوى للمكوّنات المسموح بإضافتها إلى مشروبات الطاقة بالشكل الآتي:

ويدعو القرار جميع المتدخّلين في تصنيع وبيع هذه المشروبات، إلى الامتثال للأحكام الواردة فيه في خلال مدة سنّة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (13 نوفمبر 2022).

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