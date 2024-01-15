شنقريحة: خطوات عملاقة قطعتها الجزائر خلال السنوات الماضية

دعا كل المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي الجديد

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، من الناحية العسكرية الثانية بوهران، أنه يتعين على كل الوطنيين المخلصين الالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة لإفشال المحاولات المعادية التي تستهدف استقرار البلاد، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار زيارات العمل والتفتيش للنواحي العسكرية، شرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران”.

وفي مستهل الزيارة، كان للفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن “الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار، ستبقى وفية لمواقفها تجاه القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.

وقال في هذا الشأن: “بخصوص هذه القضية المحورية والمبدئية في سياستنا الخارجية، كان موقف الجزائر المساند لها واضحا من خلال التصريحات الرسمية للسلطات العليا للبلاد بإدانة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن قرار استقبال الجرحى، لاسيما الأطفال، في المستشفيات الوطنية لتلقي العلاج وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والاستشفائية للفلسطينيين في غزة”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا: “الجزائر آلت على نفسها الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية، لأنها عانت من ويلات الاستعمار ولأنها قدرت وقوف الأحرار عبر العالم مع قضيتها وحقها المشروع في تقرير مصيرها بنفسها، وها هي اليوم تناضل بكل الوسائل المشروعة، وفقا للشرعية الدولية من أجل إيجاد حل لكل القضايا العادلة”.

كما أشاد الفريق أول بـ”الخطوات العملاقة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الماضية”، داعيا “كافة الوطنيين المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة”.

وتابع يقول في هذا الصدد: “لإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، يتعين على كافة الوطنيين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على تضافرها والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده، بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي بين بالأرقام في خطابه المرجعي والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان، الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربع الماضية على مسار التطور والتنمية”.

واستطرد قائلا: “نحن في الجيش الوطني الشعبي واثقون كل الثقة من نجاح هذا المسعى الوطني المخلص الخادم للوطن والمواطن”.

عقب ذلك – يضيف البيان – تابع الفريق أول السعيد شنقريحة باهتمام شديد تدخلات إطارات الناحية وأعطى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بـ”ضرورة مواصلة جهود التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية 2023-2024 بكل جدية وصرامة بغية ضمان الجاهزية العملياتية لكافة وحدات الناحية العسكرية الثانية”.