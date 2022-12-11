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الجزائر

شنين: الجزائر لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الشروق أونلاين
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شنين: الجزائر لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ح.م
جانب من اللقاء

أكد السفير الجزائري بطرابلس سليمان شنين، الأحد، أن الجزائر لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وجاء تصريح شنين خلال استقباله، صباح الأحد، من قبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي.

وحسب بيان للمجلس فقد جرى هذا اللقاء لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذالك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.

واستعرض  اللافي، آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، كمشروع متكامل لصياغة ميثاق (سلمي – اجتماعي) يتوافق عليه الجميع، ليكون مدخلاً لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات. يضيف البيان.

من جانبه، أكد شنين، أن الجزائر تدعم جهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.

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