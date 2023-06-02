شهادة التعليم المتوسط.. هذه تعليمات بلعابد لإنجاح الإمتحان

ترأس وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، مساء الخميس ندوة وطنية خُصّصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لانجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وحضر الندوة حسب بيان للوزارة إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى مديري التربية، ورؤساء المصالح المكلفة بالامتحانات.

وأكد الوزير، على متابعته الشخصية والمباشرة لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023، بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء.

وشدد بلعاباد على وجوب الحرص على كل الترتيبات الخاصة بهذا الامتحان، لا سيما الانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، مواقيت الدخول والخروج وعدم الاخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن.

وأكد المسؤول على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية.

كما تفحّص الوزير، جاهزية مديريات التربية واستعدادها لإنجاح هذا الموعد الهام ولاية بولاية، ووقف على أدق التفاصيل، حرصا منه اجتياز يجتاز هذا الامتحان في أحسن الظروف.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة الاستزادة في اليقظة والحذر والمتابعة الآنية لجميع مراحل سير هذه العملية إلى غاية الانتهاء منه.

الوزير تحدث كذلك عن وجوب التصدي لحالات الغش بصرامة القانون، والتي تقتضي تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات.

بعدها تطرق الوزير لأهم النقاط التي تقتضيها المرحلة وتعلق الأمر بتوزيع وبيع الكتاب المدرسي، تقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال التحضير الجيد للندوات المبرمجة، وإشراك كل المعنيين بما فيهم أولياء التلاميذ، التحضير للامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 10 جويلية 2023، ترقيم السكنات الوظيفية والتقيد بالآجال المحددة لها.