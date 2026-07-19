شياخة يتوهج في النرويج ويوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش

يبدو المهاجم الشاب أمين شياخة، الهداف السابق لرديف إف سي كوبنهاغن الدنماركي، عازماً على العودة من الباب الواسع إلى صفوف المنتخب الجزائري، بعد خيبة أمل تضييعه فرصة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 جراء خيارات فنية من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

ونجح شياخة (20 عاماً) في خطف الأنظار مجدداً بعدما سجل هدفين، السبت، ليقود فريقه روسنبورغ للفوز بثلاثية نظيفة على حساب ستارت، لحساب الجولة 14 من الدوري النرويجي. وجاء هدفه الأول من ركلة جزاء، بينما أظهر في هدفه الثاني مهارة عالية بعدما استلم الكرة قرب خط الـ18، وراوغ المدافع ببراعة قبل أن يسكنها الشباك بتسديدة يسارية قوية.

وبهذه الثنائية، رفع المهاجم الواعد رصيده إلى 6 أهداف في 14 مباراة خاضها هذا الموسم. وهي أرقام إيجابية ومقبولة من شأنها أن تعيده بقوة إلى حسابات طاقم “محاربي الصحراء”، خاصة في ظل شح الخيارات الهجومية وصعوبة إيجاد رأس حربة صريح في الآونة الأخيرة، بعد التحديات التي واجهها اللاعب إثر نهائيات أمم أفريقيا 2025.

يُذكر أن شياخة يلعب حالياً مع روسنبورغ على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري، ليكون بعدها ملزماً بالعودة إلى كوبنهاغن الدنماركي، أو التطلع للانتقال إلى دوري أقوى في يناير 2027. وتبلغ القيمة السوقية للاعب الشاب 3.5 مليون يورو، ويرتبط بعقد طويل الأمد مع ناديه الدنماركي يمتد حتى يونيو 2029.