شياخة يضيع في التهميش ويخرج من قائمة الخضر

فريقه كوبنهاغن اعتبره لاعبا متواضعا

الجديد غير المرغوب فيه، أن اللاعب أمين شياخة لم يجد أي فريق خارج الدانمارك يريده، لا في الدوريات الكبرى ولا في الدوريات المتواضعة، والجديد الأسوأ أن اللاعب غير مرغوب فيه حتى في ناديه المتواضع كوبنهاغن، المنتمي إلى دوري متواضع هو الدانماركي، والأكيد أن هذا الوضع البائس للاعب، قيل إنه قد يساعد هجوم الخضر، سيكون دافع لغيابه عن قائمة بيتكوفيتش القادمة في الخريف، التي سيكون فيها منصب رأس الحربة ما ين أمين غويري وبغداد بونجاح فقط، بينما سيدخل شياخة نفقا قد يسقطه نهائيا من قائمة الخضر في المواعيد الكبرى للموسم القادم ما بين كان بلاد مراكش ومونديال شمال القارة الأمريكية.

مدرب نادي كوبنهاغن لم يدرج لاعبه شياخة في مباريات بداية الموسم الكروي في الدانمارك، لأسباب فنية، ومعلوم أن فريق شياخة هو بطل الدوري والكأس في الدانمارك، كما أنه أسقط اسمه من القائمة أيضا في المباريات التمهيدية لرابطة أبطال أوربا، ولم يدرجه إلا عندما رفع الاتحاد الأوروبي عدد اللاعبين من 21 إلى 23 لاعبا، فتم وضع اسمه لإكمال القائمة، ولكن في مباراة سهرة الأربعاء التمهيدية أمام فريق دريتا البلقاني، كان غائبا حتى عن مقاعد الاحتياط، وفاز فريقه بهدفين نظيفين في عقر الدار من ركلتي جزاء.

ولعب كوبنهاغن بلاعب كرأس حربة بدلا عن أمين شياخة هو التونسي إلياس عاشوري صاحب الـ 26 سنة الذي خرج في الدقيقة 84 ودخل مكانه لاعب برازيلي يدعى روبير سيلفا.

كثيرون انتقدوا المدرب بيتكوفيتش لتهميشه لأمين شياخة، وكانوا يريدون للاعب الناشط في الدانمارك الكثير من أوقات المشاركة في مباراتي الخضر الوديتين في شهر جوان الماضي، سواء أمام منتخب رواندا المتواضع أم في رحلة السويد بحجة أن الخضر لعبوا في بلاد تشبه البلاد التي ينشط فيها شياخة، ولكن المدرب الذي يعايش اللاعبين رأى بالتأكيد ما لا يراه المناصرون، وواضح أن اللاعب ليس في المستوى الذي تصوره الأنصار ولا يمكن مقارنته بالموهبة إبراهيم مازة الذي انتقل إلى فريق من قوى البونسليغا، الذي اختاره هو المدرب الحالي لريال مدريد تشافي ألونسو، بينما شياخة كما نرى يبحث عن نفسه في فريق ضعيف ودوري أضعف.

مازال أمين شياخة يافعا فلن يغلق العشرين ربيعا إلا في شهر مارس من السنة القادمة 2026، وأحسن طريقة يمكنه بها إنقاذ موسمه هو الانتماء للدوري الجزائري الذي هو بالتأكيد أحسن فنيا من الدوري الدانماركي ولعب شياخة لفريق تنافسي يشارك في إحدى البطولات الإفريقية سيكون مفيد له لاسترجاع معنوياته المتبعثرة بعد عملية تهميشه من الدوري الدانماركي وأيضا من المباريات التمهيدية لمنافسة رابطة أبطال أوربا، هذا طبعا إن وجد فريقا جزائريا يدرجه في تشكيلته، أما عن المنتخب الوطني، فلا نظن مكانا لشياخة على الأقل قبل نهاية السنة الجارية 2025ـ لأن وضعه إن تحسن في ناديه، فسيكون على مقاعد الاحتياط ليس إلا.