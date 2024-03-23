صادي يرفض الرد على أنباء اعتزال محرز

رفض وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الرد على الأخبار التي راجت مؤخرا حول رغبة رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، في إعلان اعتزاله اللعب دوليا، عقب نكسة بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال صادي في تصريحات لوسائل الإعلام: “لا يحق لي الرد على هذا السؤال، وعليكم بطرحه على المدرب بيتكوفيتش”.

وأضاف “المنتخب قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق انتصار معنوي سيكون له الأثر الإيجابي على الأداء، خاصة بعد تعاقدنا مع مدرب جديد، وشروعنا في الإعداد لعهد جديد”.

وختم “المدرب غير التشكيلة بنسبة 50%، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وأتمنى أن يدعمنا الجزائريون في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة، حتى نؤكد فوزنا أمام بوليفيا”.