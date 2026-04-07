وكالة أنباء إيرانية وصفت الحادث بـ"المعجزة"

صاروخ “توماهوك” أمريكي يصيب منطقة مزدحمة في طهران “من دون أن ينفجر”

ح.م
صورة للصاروخ الأمريكي

قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية يوم الثلاثاء، إن صاروخ “توماهوك” أمريكيا سقط في منطقة مكتظة بالسكان بالعاصمة طهران، لكنه لم ينفجر.

وذكرت الوكالة أن الصاروخ أصاب منطقة مكتظة جدا بالسكان، في سوق “سيد إسماعيل” بمنطقة “مولوي” في طهران.

وعلى الرغم من عدم انفجار الرأس الحربي للصاروخ، وهو ما وصفته تسنيم بـ”المعجزة”، إلا أن اصطدامه الفيزيائي بالمكان خلّف تدمير محلّين تجاريين.

وبعد هذا الحادث، توجهت فرق إبطال المتفجرات لتحييد الرأس الحربي للصاروخ، وتأمين موقع الاصطدام، يضيف المصدر.

وزير الخارجية القطري لنظيره الإيراني: استهداف مقدّرات الشعوب مرفوض تحت أي ظرف

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

جانب من مخلّفات ارتطام الصاروخ (صورة لوكالة: تسنيم)

