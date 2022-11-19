صاروخ في الأراضي البولندية.. الجيش الأوكراني “يعترف”

اعترف الجيش الأوكراني لأول مرة، باحتمال أن يكون الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا، ناتجا عن شظايا صاروخ أوكراني.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الحادث قد يكون من مخلّفات مواجهة صاروخية بين قوات موسكو وكييف.

وأوضح إيغنات:”أطلقت كل من روسيا وأوكرانيا الكثير من الصواريخ. لدرجة أن الشظايا الصاروخية التي أصابت بولندا يمكن أن تكون روسية أو أوكرانية الأصل”. مضيفا:”أي شيء قد يحدث، بسبب هذه المواجهة”.

ويوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مسفرا عن مقتل شخصين.

وسارعت السلطات الرسمية في بولندا وأوكرانيا حينها، إلى اتهام روسيا بالوقوف وراء الحادث، وهو ما نفته موسكو.