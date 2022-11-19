-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة التربية تعلن عن مواعيد التسجيل في امتحاني البيام والبكالوريا
العالم

صاروخ في الأراضي البولندية.. الجيش الأوكراني “يعترف”

الشروق أونلاين
  • 761
  • 0
صاروخ في الأراضي البولندية.. الجيش الأوكراني “يعترف”
أرشيف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

اعترف الجيش الأوكراني لأول مرة، باحتمال أن يكون الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا، ناتجا عن شظايا صاروخ أوكراني.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الحادث قد يكون من مخلّفات مواجهة صاروخية بين قوات موسكو وكييف.

وأوضح إيغنات:”أطلقت كل من روسيا وأوكرانيا الكثير من الصواريخ. لدرجة أن الشظايا الصاروخية التي أصابت بولندا يمكن أن تكون روسية أو أوكرانية الأصل”. مضيفا:”أي شيء قد يحدث، بسبب هذه المواجهة”.

ويوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مسفرا عن مقتل شخصين.

وسارعت السلطات الرسمية في بولندا وأوكرانيا حينها، إلى اتهام روسيا بالوقوف وراء الحادث، وهو ما نفته موسكو.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يعلن عن قرار بشأن الديون بين الجزائر وكوبا

الرئيس تبون يعلن عن قرار بشأن الديون بين الجزائر وكوبا

منظمة إسبانية: اتفاق بين مدريد والرباط حول ترحيل المهاجرين نحو الجزائر

منظمة إسبانية: اتفاق بين مدريد والرباط حول ترحيل المهاجرين نحو الجزائر

خبيرة بريطانية تتوقّع عودة برميل النفط إلى مستوى 120 دولار

خبيرة بريطانية تتوقّع عودة برميل النفط إلى مستوى 120 دولار

هل يعود حساب ترامب على تويتر؟.. هذا ما فعله ماسك!

هل يعود حساب ترامب على تويتر؟.. هذا ما فعله ماسك!

لأول مرة منذ 25 سنة.. وزيرة دفاع إسبانيا تزور سبتة ومليلية

لأول مرة منذ 25 سنة.. وزيرة دفاع إسبانيا تزور سبتة ومليلية

الجزائر تعزي في ضحايا حريق مخيم جباليا بقطاع غزة

الجزائر تعزي في ضحايا حريق مخيم جباليا بقطاع غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد