 صبّ معاشات المتقاعدين مطلع شهر ماي بالزيادات الجديدة 

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على تمكين المتقاعدين من معاشاتهم، خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2026، بالزيادات الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان احترام هذا الأجل.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة نشاطات الإدارة المركزية بعنوان الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 11 أفريل 2026 وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.

وعقب المناقشات المستفيضة، أمر الوزير بمواصلة وتسريع برامج الرقمنة وتعميم الخدمات عن بعد، بما يضمن استفادة المرتفقين من مختلف الخدمات دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك، مع التكفل الفوري والفعّال بطعون الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة عن بعد عبر منصة إنصات، مع ضمان الرد عليهم في آجال معقولة وبالنجاعة المطلوبة.

كما شدد الوزير على تسوية كافة الملفات العالقة، لاسيما تلك المرتبطة بانشغالات مرتفقي القطاع، بما يعزز الثقة في الإدارة العمومية وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين مسار الخدمة العمومية وتسريع وتيرة العمل المتعلقة بتقاطع البيانات مع مختلف القطاعات، بما يساهم في تحسين دقة المعطيات وفعالية المعالجة الإدارية.

وأكد الوزير على متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، مع الحرص على التنفيذ الصارم للتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز وترقية أنشطة مفتشية العمل بما يضمن رفع فعالية الرقابة وتحسين الأداء الميداني، مجددا توجيهاته بخصوص تنظيم نشاطات الهيئات تحت الوصاية في شكل تجمعات منسقة تضم مختلف الهياكل، مع إيلاء عناية خاصة للولايات الجديدة، بما يضمن تحقيق التكامل والنجاعة في الأداء.