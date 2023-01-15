صحفيان فرنسيان يحاكمان بسبب كتاب محمد السادس “الملك المفترس”

يحاكم، الاثنين، صحفيان فرنسيان، في باريس، بسبب كتاب لهما عن ملك المغرب محمد السادس حمل عنوان “الملك المفترس” الذي يتضمن معلومات تحرج الرباط.

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن الصحفيين إريك لوران وكاترين غراسييه، قالا إنهما وقعا ضحية فخ مغربي بعد قبولهما بعقد لـ”التخلي” عن كتاب طالملك المفترس”، الذي كانت عواقبه الجيوسياسية “تقلقهما”، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.

واتهم محامي الصحافية كاترين غراسييه المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، لكنه أقر بوجود “صفقة مالية” ووقوع غراسيه في “الفخ”.

وقال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران: “المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية”.

وفي أوت 2015، وجه الادعاء العام الفرنسي رسميا،بتهمة “الابتزاز” إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب “الملك المفترس”.

وكان إيريك لوران صديقا للقصر وصديقا لوزير الداخلية في عهد الحسن الثاني إدريس البصري، إلى أن قرر إصدار كتاب “الملك المفترس” سنة 2012، والذي يتحدث فيه عن “سيطرة الملك محمد السادس ومقربيه على الاقتصاد في المغرب، حيث أبرز أن أصدقاء الملك اغتنوا بسبب احتكارهم للسوق الاقتصادية والكسب غير المشروع”، وهو الكتاب الذي قامت السلطات المغربية بمنع توزيعه بالمملكة.