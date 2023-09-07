صحيفة فرنسية “تُحرّض” إدارة ران على مُعاقبة غويري

حرّضت وسيلة إعلام فرنسي – ضمنيا – إدارة النادي المحلّي ران، ضد لاعبها الجزائري أمين غويري. بِسبب اتّخاذه قرار تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء” بدلا من “الدّيكة”.

وكان النّاخب الوطني جمال بلماضي قد أكّد تسوية “الفاف” لِملفّ غويري، وانضمام هذا المهاجم الفتيّ والواعد إلى صفوف “الخضر” في المستقبل القريب.

ووضعت صحيفة “واست فرانس”، الخميس، عنوانا لِتقرير لها يقول: “غويري يخدع جينيزيو وموريس”، في إشارة إلى المدرب وزميله المدير الرياضي لِنادي ران.

وأضافت أن إدارة نادي ران دفعت مبلغا ماليا غير مسبوق، للاستفادة من خدمات أمين غوري.

وانتقل غويري (23 سنة) من فريق نيس إلى نادي ران الفرنسيَين في صيف 2022، بِعقدٍ يدوم 5 مواسم. وبِمبلغ قيمته 28 مليون أورو، وهو الأعلى والأغلى في تاريخ انتدابات فريق ران.

وتابعت الصّحيفة تقول إن الاعتقاد السّائد لدى إدارة نادي ران والجهاز الفنّي، كان فحواه أن غويري سيلتحق عاجلا أو آجلا بِمنتخب فرنسا للأكابر، بعدما ارتدى زيّ الفئات الصّغرى لـ “الزّرق”.

واختتمت وسيلة الإعلام الفرنسي التقرير بِنوع “التستّر”، تدعو إلى فعل شيء ما ضدّ غويري، خاصّة وأنّه سيغيب لِفترة شهر أو أكثر بِقليل في جانفي المقبل، حينما يُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

للإشارة، فإن هذه الصّحيفة كانت مُؤخّرا محلّ سخط اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لمّا “حرّضت” إدارة النادي المحلّي ليل للتخلّي عن انتداب متوسّط ميدان “الخضر”، بِحجّة أنه يُعاني مرض القلب. حيث هدّد بن طالب بِمُتابعتها لدى العدالة.