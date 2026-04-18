صنصال، الفصل الأخير…المسرحية مستمرة بدوننا

يستلزم الأمر قدرًا من الشجاعة لمشاهدة رجل يتناقض مع نفسه على الهواء مباشرةً، ثم التصفيق له على الرغم من ذلك. الفرنسيون يمتلكون هذه الموهبة. وهم في نهاية المطاف من اخترع مسرح الوقائع الهزلية.

في الخامس عشر من أبريل 2026، كان بوعلام صنصال ضيفًا على قناة TV5MONDE، في مواجهة سليمان زغيدور. وعد اللقاء بأن يكون كاشفًا. وكان كذلك — لكن ليس بالمعنى الذي أراده صاحبه.

لنبدأ بالجوهر: انتقل صنصال إلى دار نشر غراسيه، المنضوية حاليًا تحت مظلة فنسان بولوريه، المليارديرالبريتوني الذي تشكّل قنواته — CNews وصحيفة JDD — المركز الفكري الرئيسي لليمين الهوياتي الفرنسي. وحين سُئل على TV5MONDE: “أنت المدافع عن الحرية، ألا يقلقك الانضمام إلى غراسيه؟” أجاب بما يبدو، من بعيد، وداعةً وسذاجةً: “لقد وصلت للتو. لم أكن أعلم حتى أنها ملك لبولوريه.”

دعونا نتأمل هذه الإجابة لحظةً.

بوعلام صنصال — مهندس، دكتور في الاقتصاد، موظف سامٍ سابق، كاتب مقالات مستفيض في ديناميكيات السلطة والبنى الأيديولوجية في العالم المعاصر — يخبرنا إذن أنه وقّع كتابه القادم، مقابل ما يُهمس بأنه مبلغ مليون يورو، لدى دار نشر لم يكن يعلم صاحبها. الدار ذاتها التي أدى وصول صنصال إليها، على الأرجح، إلى إقالة مديرها التاريخي أوليفييه نورا، ما أفضى إلى استقالة جماعية لمئة وسبعين كاتبًا. حدث غطّته الصحافة الفرنسية بأسرها. وهو ما يبدو أن صنصال القارئ للجرائد لم يلتفت إليه.

نصدّقه جيدًا. غير أن ما تلا ذلك من الحوار يُعقّد بصورة جدية أطروحة البراءة التحريرية هذه: حين سُئل عن أوجه التشابه مع بولوريه، اعترف صنصال بأنه يتقاسم معه “رؤيته لمكانة الإسلام في فرنسا.” فجهل الانتماء الرأسمالي لغراسيه لم يحُل إذن دون وحدة تامة في الرؤى مع صاحبها. هذا ما يُسمى في أجود الكوميديات: مصادفةً.

غير أن الحوار مع زغيدور — الذي تجدر الإشارة إلى مثابرته — كان يزخر بمواد أخرى.

حين سُئل عن الحراك — ذلك الحراك الشعبي الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير 2019، وجمع كل جمعة، لأكثر من عام، ملايين الجزائريين في شوارع البلاد — قدّم صنصال قراءةً من أصالة بالغة: قال إنه توقف عن المشاركة قبل نهاية مارس 2019، مدّعيًا أن “ثمة إسلاميين” وسط المتظاهرين. خمسة أسابيع من المشاركة إذن، من أصل أكثر من ستين أسبوعًا من التعبئة الوطنية.

سوسيولوجيا الحراك موثقة اليوم دون لبس: حركة علمانية مدنية، رفعت شعار “الجزائر حرة ديمقراطية”، معادية في آنٍ واحد للنظام العسكري وللإسلام السياسي المنظم. كانت تعددية، كما هو شأن كل حشد جماهيري. لكنها لم تكن إسلامية.

رأى صنصال إسلاميين في الحشد. فعاد إلى بيته.

أن ينضم بعدها، بستة أعوام، إلى دار نشر رجل تبثّ وسائل إعلامه يوميًا خطابًا هوياتيًا حول الإسلام — هذا، لنقلها صراحةً، ضرب من الانسجام، لكن ليس الانسجام الذي يدّعيه.

ثمة لحظة ثالثة في سجلّ التناقضات الصنصالية المريحة تستحق الإشارة: مسألة جنسيته الجزائرية.

في فبراير 2026، أعلن صنصال علنًا أنه جُرِّد من جنسيته الجزائرية. “لم أعد سوى فرنسي” قالها أمام طلاب باريسيين بحضور فاليري بيكريس. نقلت وكالة فرانس برس الخبر. ارتجّ العالم. ثم، بعد ساعات قليلة، أوضح صنصال لصحفي وكالة أنباء أن الأمر لم يكن سوى “شائعات تتداول في الجزائر.” لم يُنشر أي مرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية، وهي الإجراء القانوني الوحيد المعتبر.

لاحظوا البنية: التصريح أولًا، فضفاضًا، درامياً، دوليًا. ثم التصحيح، خافتًا، محليًا، دون صدى. والرواية الأولى تتجاوز تكذيبها سالمةً. هذا أسلوب يكاد يشبه، بتكراره، منهجًا أكثر منه خطأً في التواصل.

في حوار الخامس عشر من أبريل أيضًا، وصف صنصال قطيعته مع غاليمار، دار نشره التاريخية. قال إنه لم يستطع نشر كتاب “يدين تحريره عن طريق التفاوض”، ذلك التحرير الدبلوماسي الذي تحقق بفضل وساطة الرئيس الألماني — مما يجعل منه، بحسب تعبيره الخاص، “رهينة.” وعلم أنطوان غاليمار، الذي ناضل من أجله طوال عام كامل، بالقطيعة من الصحافة.

القيمة التسويقية لسرد الاحتجاز تقوم، كما يتضح، على صحة الموقف الضحوي. تحرير عبر وساطة دبلوماسية هادئة يُخفّف الرواية. قطيعة مدوّية مع دار نشر التسامح، لصالح دار نشر المواجهة، تُعيد إليها بريقها. ستطبع غراسيه سيرة رجل “لم يستسلم قط.” الانسجام هنا من صنع بولوريه، لا من صنع الحقيقة.

لنكن واضحين: لسنا هنا نناقش حقيقة المعاناة التي عاشها خلال نحو عام من الاحتجاز. كانت حقيقية. ولسنا نناقش مشروعية انتقاد الجزائر — وهو سؤال مُغلق في أي فضاء فكري جاد. نناقش شيئًا أكثر دقة: تحوّل الشاهد إلى صانع رواية، وتحوّل المثقف إلى صناعة سردية.

الرجل الذي جهل أن غراسيه ملك لبولوريه، بينما يتقاسم رؤاه.

الرجل الذي غادر الحراك بسبب الإسلاميين، والتحق بمحيط وسائل إعلام هوياتية.

الرجل الذي كانت جنسيته ضائعة، ثم وُجدت، ثم معلّقة — بحسب المحاور والتوقيت.

هذه ليست ثلاث حوادث منفصلة. إنه نظام.

ونظام، مهما بلغ انسجامه الداخلي، ينتهي دائمًا بأن يحلّ محل الواقع الذي يدّعي تصويره.