-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ظاهرة الإختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء
منوعات

صورة صدام حسين في طفولته.. هل هي حقيقية؟

الشروق أونلاين
  • 466
  • 0
صورة صدام حسين في طفولته.. هل هي حقيقية؟
أرشيف

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل – تصريحاً أو تلميحاً – إنها للرئيس العراقي السابق صدّام حسين وهو فتى، أو لأحد أحفاده.

يظهر في الصورة شخص بملامح فتى مرتدياً ما يبدو أنه زي عسكري.

وطلب ناشرو الصورة من متابعيهم معرفة اسم الشخص الظاهر في الصورة “عندما كان طفلاً”، بهدف جمع التفاعلات والتعليقات.

وبالفعل، ذهب الكثير من المتابعين للردّ بالإجابة المتوقّعة: “صدّام حسين”، فيما ذهبت صفحات للقول إن صاحب الصورة هو حفيده.

حقيقة الصورة

لكن الصورة معدّلة، وهي لا تُظهر صدّام حسين صغيراً ولا أحد أحفاده.

فالتّفتيش عنها بواسطة محركات البحث يرشد إلى صورة لصدام حسين تتطابق تفاصيلها مع تلك الظاهرة في الصورة المتداولة، ما يعني أنه جرى تعديلها بواسطة برامج تعديل الصور.

وبالبحث أكثر عن مصدر الصورة يتبين أنها منشورة على وكالة غيتي إيمدجز التي قالت إنها مُلتقطة سنة 1987.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
بالصور.. عائلة أمير قطر تزور صحراء الجزائر

بالصور.. عائلة أمير قطر تزور صحراء الجزائر

18 أسلوبا للتعامل مع التلاميذ المشاغبين في القسم

18 أسلوبا للتعامل مع التلاميذ المشاغبين في القسم

قناة “روسيا اليوم” تغلق مكاتبها في فرنسا

قناة “روسيا اليوم” تغلق مكاتبها في فرنسا

مراد اوعباس يوقع سيناريو فيلم “محمد بلوزداد”

مراد اوعباس يوقع سيناريو فيلم “محمد بلوزداد”

16 نصيحة يجب اتباعها أثناء القيادة في الثلوج والأمطار

16 نصيحة يجب اتباعها أثناء القيادة في الثلوج والأمطار

أول من مشى على سطح القمر يتزوج في عيد ميلاده الـ93! (صور)

أول من مشى على سطح القمر يتزوج في عيد ميلاده الـ93! (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد