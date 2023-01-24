صورة صدام حسين في طفولته.. هل هي حقيقية؟

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل – تصريحاً أو تلميحاً – إنها للرئيس العراقي السابق صدّام حسين وهو فتى، أو لأحد أحفاده.

يظهر في الصورة شخص بملامح فتى مرتدياً ما يبدو أنه زي عسكري.

وطلب ناشرو الصورة من متابعيهم معرفة اسم الشخص الظاهر في الصورة “عندما كان طفلاً”، بهدف جمع التفاعلات والتعليقات.

وبالفعل، ذهب الكثير من المتابعين للردّ بالإجابة المتوقّعة: “صدّام حسين”، فيما ذهبت صفحات للقول إن صاحب الصورة هو حفيده.

حقيقة الصورة

لكن الصورة معدّلة، وهي لا تُظهر صدّام حسين صغيراً ولا أحد أحفاده.

فالتّفتيش عنها بواسطة محركات البحث يرشد إلى صورة لصدام حسين تتطابق تفاصيلها مع تلك الظاهرة في الصورة المتداولة، ما يعني أنه جرى تعديلها بواسطة برامج تعديل الصور.

وبالبحث أكثر عن مصدر الصورة يتبين أنها منشورة على وكالة غيتي إيمدجز التي قالت إنها مُلتقطة سنة 1987.

المصدر: فرانس برس