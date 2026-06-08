صيدال توقع اتفاقية مع “بوهرنجر إنجلهايم” الألمانية لإنتاج علاج مبتكر للتليف الرئوي

في سابقة على المستوى الوطني في مجال توطين الأدوية المبتكرة

وقع مجمع صيدال اليوم الاثنين 8 جوان، اتفاقية تعاون مع الشركة الألمانية “بوهرنجر إنجلهايم” لتوطين تصنيع وإنتاج علاج مبتكر للتليف الرئوي في الجزائر.

ووفقا لما أفادت به المجمع، أشرف على مراسم التوقيع وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، جورج فلسهايم. ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام لمجمع صيدال، مراد بلخلفة، والمدير العام لشركة بوهرنجر إنجلهايم لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ديريك أوليري.

وتهدف هذه الاتفاقية “إلى تعزيز السيادة الصحية الوطنية، تطوير الصناعة الصيدلانية المحلية، وتحسين توافر العلاجات المتقدمة للمرضى الجزائريين، خصوصًا في حالات الأمراض النادرة والمعقدة”، تشير صيدال.

وتضيف الشركة أن هذه الخطوة تشكل “سابقة على المستوى الوطني في مجال توطين الأدوية المبتكرة المخصصة للأمراض النادرة، كما تسهم في تحسين توافرها وضمان وصولها إلى المرضى. ”

وستتم عملية الإنتاج في منشآت وحدة الحراش المجهزة بأحدث التقنيات، مع نقل المعرفة والخبرات الدولية وتعزيز الكفاءات الوطنية. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية استراتيجية لتوسيع الشراكات المستقبلية في مجالات البحث والتطوير وإنتاج أدوية مبتكرة ذات قيمة علاجية عالية.