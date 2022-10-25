ضجة عبر الشبكات بسبب صورة فنانة في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة شيماء سبت، وهي في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين، إيتان نائيه، ما أثار غضبا وجدلا.
وعلى الرغم من أن شيماء لم تشارك أي صورة مع السفير على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تكشف تفاصيل اللقاء إلا أن سفير الاحتلال الإسرائيلي فضحها.
تعريف الحقارة في صورة..
المطبعة الخائنة #شيماء_سبت #البحرين #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/fxgQ5lN3S9
— عَبدُالله (@Bahranly_) October 24, 2022
ونشر إيتان نائيه عبر حسابه على تويتر، صوراً أظهرته في ضيافة عدد من الفنانين، وعلّق: “يوم جمعة رائع في المنامة مع أصدقائنا البحرينيين”.
A wonderful Friday afternoon in Manama with our Bahraini friends: Amal, Malique, our host. Waheed, George Middleton, and the famous Bahraini actress @shaimasabt pic.twitter.com/0URkZWIqJU
— Eitan Na’eh (@AmbassadorNaeh) October 7, 2022
وكان ضمن الحضور “جورج ميدلتون”، والممثلة البحرينية الشهيرة “شيماء سبت”، التي ظهرت في صورة خاصة وهي تحتضن سفير الاحتلال.
وشنّ ناشطون بحرينيون هجوماً شرسا على الفنانة التي قالوا بأنها تجردت من الإنسانية بوضع يدها في يد العدو اللدود للأمة العربية.
الممثلة البحرينية شيماء سبت تتجرد من الانسانية وتضع يدها في يد السفير الاسرائيلي في البحرين ايتان نائيه. pic.twitter.com/sEgTVqxbnJ
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 23, 2022
وقال البعض إن الفنانة تفتقد للحياء وبالتالي فأخذها صورة مبتذلة أمر طبيعي، كما لفت آخرون لوجه الشبه بين الثنائي وأطلقوا جملة من التعليقات الساخرة.
عندما يقل الحياء فهذه النتيجة الطبيعية
الممثلة البحرينية شيماء سبت في حضن السفير الاسرائيلي في البحرين ايتان نائيه. pic.twitter.com/DBguhILObf
— ناصر الدين اليافعي (@abadl_nasser) October 23, 2022
في ذات السياق دعا مغردون لمقاطعة الفنانة لدعمها التطبيع وظهور وجهها القبيح، حسب وصفهم، فيما قال آخرون إنها دخلت مزبلة التاريخ طواعية.
#شيماء_سبت تدخل مزبلة التاريخ من أقذر الأبواب😷😷 pic.twitter.com/lD4Mg1b8LJ
— Yusif (@JozifYusif) October 23, 2022
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن افتتاح سفارة لها بالبحرين، على خلفية اتفاق السلام المزعوم بين إسرائيل والبحرين في 11 سبتمبر عام 2020.