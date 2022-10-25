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جواهر

ضجة عبر الشبكات بسبب صورة فنانة في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين

نادية شريف
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ضجة عبر الشبكات بسبب صورة فنانة في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين
مواقع التواصل
الفنانة شيماء سبت رفقة السفير الإسرائيلي في البحرين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة شيماء سبت، وهي في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين، إيتان نائيه، ما أثار غضبا وجدلا.

وعلى الرغم من أن شيماء لم تشارك أي صورة مع السفير على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تكشف تفاصيل اللقاء إلا أن سفير الاحتلال الإسرائيلي فضحها.

ونشر إيتان نائيه عبر حسابه على تويتر، صوراً أظهرته في ضيافة عدد من الفنانين، وعلّق: “يوم جمعة رائع في المنامة مع أصدقائنا البحرينيين”.

وكان ضمن الحضور “جورج ميدلتون”، والممثلة البحرينية الشهيرة “شيماء سبت”، التي ظهرت في صورة خاصة وهي تحتضن سفير الاحتلال.

وشنّ ناشطون بحرينيون هجوماً شرسا على الفنانة التي قالوا بأنها تجردت من الإنسانية بوضع يدها في يد العدو اللدود للأمة العربية.

وقال البعض إن الفنانة تفتقد للحياء وبالتالي فأخذها صورة مبتذلة أمر طبيعي، كما لفت آخرون لوجه الشبه بين الثنائي وأطلقوا جملة من التعليقات الساخرة.

في ذات السياق دعا مغردون لمقاطعة الفنانة لدعمها التطبيع وظهور وجهها القبيح، حسب وصفهم، فيما قال آخرون إنها دخلت مزبلة التاريخ طواعية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن افتتاح سفارة لها بالبحرين، على خلفية اتفاق السلام المزعوم بين إسرائيل والبحرين في 11 سبتمبر عام 2020.

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