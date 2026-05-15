ضرائب.. توضيح هام حول التسوية الجبائية الطوعية

قدمت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، توضيحات بخصوص الرسائل النصية القصيرة المرسلة من طرف مصالحها للمواطنين والمكلفين بالضريبة والمتعلقة بإجراءات التسوية الجبائية التي دخلت حيز التطبيق منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المديرية إلى أن بعض المواطنين والمكلفين بالضريبة قد فهموا عن غير قصد من خلال الرسائل النصية القصيرة المرسلة من طرف مصالحها، أنهم معنيون مباشرة بإجراءات التسوية الجبائية, حسب البيان.

وأوضحت في هذا الشأن, أن الرسالة النصية المتضمنة : “تدعوكم المديرية العامة للضرائب للتقرب من مصالحها للاطلاع على تدابير التسوية الجبائية لا تتعلق إطلاقا بالوضعية الجبائية الشخصية للمعنيين ولا تعني وجود إجراء جبائي خاص بهم, وإنما تندرج في إطار الحملة الإعلامية والتحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب قصد التعريف والترويج للتدابير الاستثنائية الخاصة المدرجة في المواد 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026 في ما يتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية وإلغاء وتطهير الديون الجبائية.

كما تأتي هذه الحملة تزامنا مع تنظيم الأيام المفتوحة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب عبر مختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 مايو الجاري, بهدف تحسيس المواطنين والمكلفين بالضريبة وتبسيط وشرح مختلف التسهيلات والتدابي ر الجديدة التي تتيحها هذه الأحكام الاستثنائية