الجوية الجزائرية تكشف عن طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم

بعد ترقب واسع..

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن تفاصيل التصميم الخاص بالطائرة المخصصة للمنتخب الوطني، والتي جاءت بطلاء جديد يحمل رموزًا وطنية تعكس روح الانتماء والفخر، في مبادرة تهدف إلى إبراز صورة الجزائر والمنتخب على الساحة الدولية.

وأظهرت الصور المتداولة ملامح الطائرة عن قرب، حيث طغت الألوان الوطنية الأخضر والأبيض والأحمر على الهيكل الخارجي، إلى جانب إدراج عبارات وشعارات مستوحاة من الهوية الجزائرية والروح الرياضية، في تصميم يجمع بين الطابع العصري والبعد الرمزي.

كما حملت الطائرة عبارة “الناقل الرسمي للمنتخب الوطني” على هيكلها الخارجي، مع إضافات بصرية تعكس ارتباط شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمرافقة “الخضر” في مختلف المحطات والاستحقاقات الرياضية الكبرى، لاسيما مع اقتراب المنافسات الدولية المقبلة.

ويبدو أن الشركة سعت من خلال هذا التصميم إلى تحويل الطائرة من مجرد وسيلة نقل إلى واجهة تعكس صورة المنتخب والبلاد، حيث لم تقتصر الفكرة على تغيير الألوان فقط، بل امتدت إلى تفاصيل دقيقة تؤكد حضور الهوية الوطنية في مختلف جوانب التصميم.

ولقيت الصور تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بجمالية الطلاء الجديد واعتبروه خطوة تعزز الترويج لصورة الجزائر وتمنح المنتخب هوية بصرية مميزة حتى خارج المستطيل الأخضر.