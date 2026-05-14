طاطار تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2026

أهدت الرياضية زهرة طاطار، الجزائر ميدالية ذهبية في اختصاص رمي المطرقة ضمن منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى، لفئة الأكابر 2026.

وانطلقت منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى 2026، أول أمس بآكرا، في غانا، وتستمر إلى غاية الأحد المقبل.

وتوجت طاطار بالذهب في نهائي رمي المطرقة سيدات محققة رمية بلغت 69.86 م.

واحتفظت طاطار، بلقبها الذي توجت به في البطولة الماضية وبالإضافة إلى حيازتها للقب البطولة الإفريقية للاختصاص، تحمل طاطار كذلك الرقم القياسي الجزائري لرمي المطرقة برمية قدرها 70،82 مترا حققتها سنة 2025.