طبيبة أمريكية تنصح بهذه الطريقة البسيطة لخفض سكر الدم دون دواء!

نصحت طبيبة أمريكية الأشخاص المرضى بداء السكري، المتزايد عددهم بشكل مقلق حول العالم بطريقة بسيطة لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.

ووفقا للدكتورة شينون كناب من مستشفى كليفلاند الأمريكية، فإن المشي لمسافات قصيرة بعد تناول وجبات الطعام يساعد على إبطاء ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وأكدت شينون، أن المشي بعد تناول وجبة الطعام يساعد المرضى على التحكم بمستوى السكر في الدم، لافتة أن مدة 2 إلى 5 دقائق تعتبر كافية لإبطاء الارتفاع دون الحاجة لدواء، لأن للمشي تأثيرا فوريا، ويمكن أن يقلل مع مرور الوقت من الحاجة لحقن الأنسولين.

وبالإضافة إلى نمط الحياة النشط، يساعد التحكم في النظام الغذائي وتقليل مستوى التوتر إيجابيا في مستوى السكر في الدم، حسب الدكتورة.

وفي شهر أفريل الماضي كشفت دراسة بريطانية أن المشي لمدة ثلاث دقائق كل نصف ساعة يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وذلك حسب نتائج تجربة صغيرة أجريت لصالح رابطة مرضى السكري البريطانية الخيرية.

الدراسة، التي أجريت على 32 شخصا من المصابين بداء السكري من النوع الأول، تضمنت قيامهم برياضة المشي لدقائق قليلة كل نصف ساعة، ما ساعدهم على ضبط نسبة السكري في الدم.

وقالت جمعية مرضى السكري البريطانية إن “الأنشطة الخفيفة، قصيرة المدة” يمكنها أن تقدم تغييرات سهلة وغير مكلفة لمساعدة مرضى السكري.

تقول مديرة الأبحاث في جمعية مرضى السكري البريطانية، التي مولت الدراسة، إليزابيث روبرتسون إنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري النوع الأول، فإن الخروج والمشي يوما بعد يوم، يحسن صحتهم.

وأضافت روبرتسون: “الأمر مشجع بشكل لا يصدق، فما وجدته الدراسة يجعل الأمر بسيطا، وعمليا، مثل أن تجري محادثاتك الهاتفية وأنت تتمشى، أو أن تضبط إنذار الهاتف ليذكرك بالسير قليلا كل نصف ساعة، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، وهو ما يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم”.

وقال كبير الباحثين في جامعة سندرلاند، دكتور ماثيو كامبل إنه كان يشعر بالمفاجأة مما كشفته الدراسة خصوصا مع ممارسة القليل من المشي.

وأضاف أنه بالنسبة لبعض المصابين بالسكري النوع الأول، فترات الرياضة القصيرة يمكنها أن تصبح ضرورية كخطوة أولى نحو المزيد من النشاط الجسدي، وبالنسبة لآخرين يمكن أن تكون مثالا للخطوات التي يجب اتباعها لضبط مستوى السكر في الدم.

في ذات السياق اكتشف علماء جامعة طهران الطبية، مؤخرا، أن الأشخاص الذين يسيرون بانتظام بسرعة تزيد عن أربعة كيلومترات في الساعة هم أقل عرضة للإصابة بداء السكري.

وتشير المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إلى أن الدراسة الجديدة مبنية على نتائج مجموعة دراسات سابقة مكرسة لفوائد المشي شارك فيها 508121 متطوعا من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.

وقد جمع العلماء من هذه الدراسات معلومات حول مستوى النشاط البدني للمشاركين وحالتهم الصحية. من أجل تحديد نوع التمارين الرياضية الفعالة في الوقاية من داء السكري.

واتضح للباحثين أن المشي بانتظام بسرعة 3-5 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 15 بالمئة بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه الشخص في المشي. وأن المشي بسرعة 5-6 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 24 بالمئة.

ويشير الباحثون إلى أن سرعة المشي مؤشر مهم على الحالة الصحية العامة للشخص وقدراته الوظيفية. كما يحفز هذا التمرين القلب والجهاز التنفسي ويزيد من قوة العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي السريع يخفض الوزن بشكل فعال، وهو إجراء للوقاية من داء السكري.