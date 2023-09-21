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طبي يستعرض الإصلاحات الدستورية والتشريعية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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طبي يستعرض الإصلاحات الدستورية والتشريعية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة
جانب من اللقاء

استعرض وزير العدل عبد الرشيد طبي، الخميس، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمان نيالتسوسي فول الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أجرتها الجزائر.

واستقبل الوزير طبي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ضمن إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض “الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أجرتها الجزائر لحماية وترقية الحقوق والحريات الجماعية منها والفردية”، حسب بيان العدل.

كما تطرقا الطرفان “لأوجه تعاون الجزائر مع المنظمات الدولية والجهوية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، يضيف البيان.

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