طريق سريع جديد لفك الخناق عن العاصمة.. رابحي يتفقد

قام الوزير، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، الإثنين، بتفقد ومعاينة سير الأشغال على مستوى الشطر الثاني من مشروع إنجاز الطريق السريع الرابط بين المركب الأولمبي “محمد بوضياف” وبلدية خرايسية.

وحسب ما أورده بيان لمصالح الولاية، تفقد رابحي أشغال المشروع على مستوى الطريق الإجتنابي الثاني، بداية من منفذ بابا حسن على طول 3,5 كلم، إضافة إلى أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن وأولاد فايت على مسافة 3 كلم.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليماته بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، مع اتخاذ كافة الإجراءات التقنية لرفع العراقيل، لاسيما تلك المتعلقة بتحويل القنوات والشبكات وإدراج الإنارة العمومية، مع تهيئة المحيط والعناية بالمساحات الخضراء والتشجير.

ويأتي هذا المشروع في إطار النظرة الإستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة ضمن المخطط الأخضر الذي تم تسطيره على مستوى الولاية.

كما سيسمح هذا المشروع بالولوج المباشر إلى الواجهة البحرية بقلب العاصمة مع ضمان انسيابية أكبر عبر الطرقات المتفرعة والمؤدية إلى عدد من البلديات المجاورة على غرار بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس والأبيار، وفقا للبيان.