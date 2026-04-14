تدخلات لضمان استمرار حركة النقل على الطرقات

طوارئ لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية

سامي. ر
جندت مصالح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إمكانات مادية وبشرية معتبرة عبر مختلف ولايات الوطن التي مستها التقلبات الجوية الأخيرة، قصد ضمان سلامة مستعملي الطرق، واستمرارية حركة النقل والتنقل عبر مختلف شبكات الطرق، وفقا لما أورده، الثلاثاء، بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه “في إطار المتابعة المستمرة لمخلفات التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن على غرار بومرداس، البويرة، أم البواقي، تبسة، باتنة ومعسكر، سجلت مصالح الأشغال العمومية تدخلات مكثفة ومتواصلة ليلا ونهارا، جندت خلالها إمكانات مادية وبشرية معتبرة، بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق واستمرارية حركة النقل والتنقل عبر مختلف شبكات الطرق.

فبولاية بومرداس، قامت فرق الصيانة التابعة لتقسيمية الأشغال العمومية لدائرة بومرداس بسلسلة من التدخلات الميدانية على مستوى عدة محاور استراتيجية استمرت إلى غاية صبيحة الثلاثاء.
فيما تدخلت فرق الصيانة بولاية البويرة عبر عدة فروع، حيث تم إزالة مخلفات الأمطار وفتح المجاري المائية عبر شبكة الطرق، مع تسجيل تدخل نوعي بفرع الأخضرية.

وعلى إثر تساقط الثلوج بأم البواقي، تدخلت فرق الصيانة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 (نقطة الكيلومتر 61)، كما شهدت ولاية تبسة تدخلات مستعجلة عقب تساقط كثيف لحبات البرد. وبولاية باتنة، تواصلت عمليات فتح الطرقات وإزالة الثلوج المتراكمة عبر مختلف المحاور الوطنية والولائية، باستعمال ثماني كاسحات للثلوج، حيث تم فتح 95 بالمائة من شبكة الطرق.

أما بولاية معسكر، فتدخلت مصالح الأشغال العمومية على مستوى الطريق الوطني رقم 07 لإزالة الأوحال وفتح الطريق عقب الأمطار الغزيرة.

