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طيران كوريا الشمالية في “حالة تأهب” بسبب طائرة تجسّس أمريكية

الشروق أونلاين
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طيران كوريا الشمالية في “حالة تأهب” بسبب طائرة تجسّس أمريكية
أرشيف
زعيم كوريا الشمالية

أعلن جيش كوريا الشمالية عن وضعه طيرانه الحربي “في حالة تأهب” هذا الأسبوع، ردّا على خرق طائرة تجسّس أمريكية لمجالها الجوّي.

وقال متحدث عسكري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن الطائرة الأمريكية حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الواقعة شرقي كوريا الشمالية.

ليعطي الجيش الكوري “أوامره على الفور بالقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي الذي خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب”.

ووصف المتحدث ما جرى بأنه عمل “استفزاز عسكري خطير”. محذرا من عدم تردّد الجيش الكوري الشمالي في اتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن سيادة بلاده.

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