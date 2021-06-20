عائلة الأمير عبد القادر ترفع دعوى قضائية ضد آيت حمودة

تم إيداعها رسميا بمحكمة سيدي أمحمد

المعني يواجه تهم المساس برموز الثورة وزرع الكراهية والقذف وانتحال صفة

أودعت هيئة دفاع عائلة الأمير عبد القادر، الأحد، رسميا شكوى ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، وطالب المحامون بمتابعة هذا الأخير بتهم ثقيلة، تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع خطاب الكراهية والعنصرية والقذف وانتحال صفة.

وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن الشكوى التي تقدمت بها هيئة دفاع عائلة الأمير عبد القادر، وهم على التوالي المحامون “بورنان حسنة، دواوي محمد، محمد إسماعيل، تواتي لحسن”، كانت بطلب من عائلة الضحية، وهم بديعة وعتيقة والأمينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر، زهور آسيا بوطالب، إلى جانب مجموعة من المواطنين، حيث طالب هؤلاء بمتابعة نور الدين آيت حمودة، بتهم المساس برموز الأمة والثورة وزرع اخطاب الكراهية والعنصرية والقذف وانتحال صفة طبقا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

كما تطرقت الشكوى إلى تفاصيل التصريحات التي أدلى بها نور الدين آيت حمودة خلال استضافته في برنامج بثته قناة خاصة، حيث أكدت هيئة الدفاع عن عائلة الأمير عبد القادر أنها تحمل مغالطات تاريخية خطيرة تندرج في إطار عمل ممنهج لتكسير رموز الدولة الجزائرية على شاكلة الأمير عبد القادر ومصالي الحاج وهواري بومدين.

ومن الأرجح أن يتم تحريك الدعوى القضائية ضد النائب البرلماني السابق آيت حمودة في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد أخذ رأي النيابة، حيث سيتم استدعاءه للتحقيق معه على خلفيات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وعن الدلائل والقرائن التي اعتمد عليها في ذلك، قبل أن توجه له التهمة بصفة رسمية وفقا لقانون العقوبات.

للتذكير، فإن المتهم زعم أن الأمير عبد القادر باع الجزائر بإبرامه معاهدة مع الحاكم الفرنسي، كما وجه اتهامات خطيرة لمصالي الحاج زعيم الحركة الوطنية وكذلك الرئيس الراحل هواري بومدين.