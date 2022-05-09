عادل عمروش مدربا للمنتخب اليمني

سيقوده في تصفيات كأس آسيا 2023

تعاقد الاتحاد اليمني لكرة القدم مع المدرب الجزائري، عادل عمروش، للإشراف على منتخبه الوطني، في الفترة المقبلة، بحسب ما أكده أمينه العام، في تصريحات صحفية.

وكشف حميد شيباني، الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، عن التعاقد مع المدرب الجزائري، عادل عمروش، لقيادة المنتخب اليمني الأول، في تصفيات كأس أمم آسيا القادمة. وقال شيباني، في تصريح إعلامي، يوم أول أمس: “عمروش سيباشر مهمته في قيادة المنتخب اليمني، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم آسيا 2023”.

وأوضح ذات المتحدث أن عادل عمروش الذي يملك الجنسية البلجيكية أيضا، وهو محسوب على المديرية الفنية البلجيكية، سيقود المنتخب اليمني رفقة طاقم مساعد من جنسيات غير يمنية.

وأضاف شيباني أن الطاقم الفني الجديد للمنتخب اليمني بقيادة، عادل عمروش، سيحل بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، بعد إنهاء الاتحاد اليمني جميع ترتيبات السفر المتعلقة به من تأشيرات وتراخيص العمل.

للإشارة، فإن المنتخب اليمني يتواجد حاليا في تربص خارجي بمدينة الطائف بالسعودية، تحت إشراف المدرب المحلي أمين السنيني.

ووقع اختيار الاتحاد اليمني على عادل عمروش نظرا إلى الخبرة التي يتمتع بها، خاصة في تدريب المنتخبات، بعد تجارب عديدة في قيادة عدة منتخبات إفريقية، مثل بورندي وكينيا وليبيا ومنتخب بوتسوانا، الذي كان آخر محطة له.

ولم يكشف الأمين العام للاتحاد اليمني عن تفاصيل العقد مع عادل عمروش، حيث لم يتحدث عن فترته ولا الأهداف المتفق عليها أو الأموال التي سيتلقاها معه طاقمه المساعد.