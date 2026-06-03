عاصفة تضرب معسكر منتخب الأرجنتين في أمريكا

ميسي يتدرب على انفراد بسبب إصابة عضلية

تعرض معسكر المنتخب الأرجنتيني في الولايات المتحدة لظروف جوية صعبة، بعد وصول بطل العالم إلى مدينة كانساس سيتي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين قد وصلت بقيادة النجم ليونيل ميسي، إلى الولايات المتحدة قادمة من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث اتخذ الفريق من ولاية ميزوري مقرًا له قبل مباراته الافتتاحية أمام منتخب الجزائر.

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الساعات الأولى من إقامة المنتخب شهدت حالة من الطقس العنيف، بعدما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من أعاصير وعواصف رعدية قوية ضربت مدينة كانساس سيتي خلال الليل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأضرار التي خلفتها العاصفة، حيث سقطت أجزاء من الأسوار واللافتات المحيطة بمقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، فيما أكدت تقارير محلية أن الرياح القوية تسببت في اقتلاع أغصان الأشجار وإتلاف بعض الحواجز الخارجية.

ورغم الأجواء المضطربة، لم تتعرض بعثة المنتخب لأي أضرار، كما بقيت اللافتة العملاقة الخاصة بميسي والمثبتة على واجهة الفندق سليمة.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين استعدادًا للمونديال، الأولى أمام منتخب هندوراس في ولاية تكساس، ثم مواجهة أخرى ضد منتخب آيسلندا، قبل العودة إلى كانساس سيتي لاستكمال التحضيرات.

وذكرت شبكة “إسبن” العالمية في تقرير لها أن ليونيل ميسي لم يشارك في تدريب الأرجنتين الجماعي الأول في كانساس، مقر إقامة الألباسيلستي استعداداً لكأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

ورغم ذلك فإن ميسي تدرب منفرداً بشكل خفيف بسبب معاناته من إرهاق عضلي بعيداً عن زملائه في الفريق الأرجنتيني.

ولا يعتبر ليونيل ميسي هو الوحيد الذي يعاني من عدم اكتمال الجاهزية، إذ يشكو من نفس الأمر حارس المرمى إيميليانو مارتينيز ونيكو باز وتياغو ألمادا.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي أن ميسي ورفاقه من اللاعبين الذين يعانون إصابات طفيفة أو مشاكل بدنية يتدربون بشكل منتظم فردياً ولكنهم يسيرون بشكل منتظم من أجل التعافي.

ومن المقرر، أن يستهل منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر فجر الـ 17 جوان المقبل على ملعب أروهيد، قبل أن يلتقي منتخبي النمسا والأردن ضمن منافسات دور المجموعات.