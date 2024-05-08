عتبة للدروس في امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”

تسليم آخر حصيلة لتقدم البرنامج بجميع المستويات هذا الخميس

أنهت وزارة التربية الوطنية ضبط آخر الترتيبات المتعلقة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024، إذ أمرت مديريها الولائيين بضرورة إنجاز وضعية دقيقة عن تقدم البرامج الدراسية، من خلال تحديد “عتبة للدروس” الموحدة، وذلك لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتلاميذ باقي المستويات الدراسية غير المعنيين بالامتحانات المدرسية الرسمية.

وطلبت المديرية العامة للتعليم بالوزارة، من مديري التربية للولايات، في مراسلة تحمل الرقم 83 مؤرخة في 22 أفريل الفارط، إسداء التعليمات اللازمة لمديري المتوسطات والثانويات، للحرص التام والشديد على ضبط المعطيات المتعلقة بمدى تنفيذ المخططات والتدرجات السنوية للتعلمات للسنة الدراسية الجارية 2023/2024، في كل مادة تعليمية، وحسب كل مستوى دراسي، وفي كل شعبة، تحسبا لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة بين الـ3 والـ5 جوان الداخل، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 27 يوما، وكذا لبرمجة امتحان شهادة البكالوريا بعد 33 يوما من تاريخ اليوم، أي انطلاقا من الـ9 جوان على مدار خمسة أيام، إلى جانب تنظيم اختبارات الفصل الدراسي الأخير للتلاميذ غير المعنيين بالامتحانات المدرسية الرسمية.

ولهذا الغرض، أبزرت ذات المديرية بأنه يتعين على مديري المتوسطات والثانويات الولوج إلى النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، عبر حساباتهم الخاصة، بغية القيام بحجز المعلومات الواردة في “الجدول الرقمي” الموضوع على مستوى نافذة جديدة والموسومة بـ”تنفيذ المناهج التعليمية”، فيما أمرتهم في ذات السياق، بضرورة الحرص على التحديد الدقيق لعنوان الدرس الذي عولج في آخر حصة دراسية، قدمها كل أستاذ في قسمه التربوي مع تلامذته.

وبخصوص آجال إنجاز العملية، أفادت المديرية العامة للتعليم في نفس المراسلة الموقعة من قبل قاسم جهلان، بأنه تم تحديد الثلاثاء 30 أفريل الفائت، لتحديد “عتبة للدروس” الموحدة بين أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، في حين أن مديري المتوسطات والثانويات مطالبون وجوبا بحجز آخر حصيلة عن “تقدم الدروس” لباقي المستويات التعليمية، هذا الخميس الموافق لـ9 ماي الجاري، ويتعلق الأمر بأقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط، والأولى والثانية ثانوي.

فيما أكدت التعليمة على ضرورة إيلاء العملية العناية المستحقة، والسهر بذلك على متابعة تنفيذها على أرض الواقع، حفاظا على حقوق المتمدرسين كاملة غير منقوصة، على اعتبار أنهم يملكون الأحقية في الحصول على فرص متكافئة، من خلال تلقي أسئلة تكون مستمدة من البرنامج الدراسي السنوي، ومطابقة لما درسوه في القسم مع أساتذتهم.

وللإشارة، فإن “فريق العمل”، والذي يضم 131 إطارا، قد التحق في الـ3 ماي الجاري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر العاصمة، وشرع بذلك في إنجاز مجموعة مهامه والمتعلقة أساسا بإعادة قراءة المواضيع عدة مرات، والتدقيق بها بغية تدارك الأخطاء والعمل على تصحيحها إن وجدت، وذلك بناء على وضعية تقدم الدروس النهائية والمسلمة إليهم، على أن ينتقلوا إلى مرحلة الطبع والتي تجرى وبصفة حصرية بالديوان.

انطلاق “السانكيام الجديد” في دورته الثانية هذا الأحد

ويذكر أن تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، سيكونون على موعد مع اجتياز امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الثانية، والمعروف اصطلاحا “بالسانكيام الجديد”، ابتداء من الأحد المقبل الموافق لـ 12 ماي الجاري على مدار ثلاثة أيام، في حين ستشرع المدارس الابتدائية في برمجة اختبارات الفصل الدراسي الثالث لأقسام الثانية والثالثة والرابعة في الفترة بين 26 و30 ماي الحالي، على أن يتم إجراء الاختبارات لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط والأولى والثانية ثانوي، انطلاقا من تاريخ 19 ماي وإلى غاية 23 منه.

اختبارات “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الراسبين ابتداء من 23 جوان

أما فيما يتعلق بالتلاميذ الراسبين، فإنه سيتم منحهم فرصة ثانية وأخيرة للنجاح، والانتقال إلى مستويات دراسية عليا، من خلال إخضاعهم لاختبارات استدراكية، ستجرى يومي 23 و24 جوان الداخل لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي والثانوي، في حين ستبرمج لصالح تلاميذ الطور المتوسط يومي 26 و27 جوان.