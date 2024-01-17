عدد سكان الصين يتراجع

للسنة الثانية على التوالي

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الأربعاء، أن عدد سكان البلاد قد تراجع في عام 2023 للسنة الثانية على التوالي.

وحسب ما نقلته صحيفة محلية عن المكتب، فقد وقع هذا الانخفاض، بسبب تباطؤ معدل المواليد الجدد في البلاد.

حيث تراجع عدد المواليد الجدد في الصين عام 2023، بنسبة 5.7 بالمئة، إلى 9.02 مليون نسمة، حسب ما تظهره الإحصاءات الرسمية.

وبلغ عدد سكان الصين في نهاية العام الماضي، 1 مليار و409 مليون نسمة. أي بانخفاض قدره نحو مليوني فرد، مقارنة بنهاية عام 2022.

وقد تراجع تعداد الصينيين للمرة الأولى منذ 6 عقود، في نهاية عام 2022. حتى إنه من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين من حيث تعداد السكان، لتصبح كبرى دول العالم من ناحية التعداد السكاني.