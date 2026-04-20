عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الإثنين، عن الشروع في صب أوامر الدفع للمرحلة الثانية من الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي برنامج “عدل 3”.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن العملية تخص دفع الجزء الثاني من الشطر الأول، وكذا الشطر التكميلي بالنسبة للذين قاموا بتغيير صنف الشقة، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 20 أفريل عبر الموقع الإلكتروني www.aadl.dz.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسديد ستكون إلكترونيا وذلك بإتباع نفس الخطوات التي تمت خلال عملية تسديد المرحلة الأولى من الشطر الأول.