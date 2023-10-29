“عدل 3”.. بعد أشهر فقط

خلال زيارة عمل وتفقد إلى عاصمة السهوب.. الرئيس تبون يعلن:

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، من ولاية الجلفة، عن إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” خلال العام المقبل 2024.

وأوضح الرئيس تبون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية الجلفة أن افتتاح الاكتتاب في إطار البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها وكالة “عدل” (الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه) سيكون اعتبارا من 2024.

جاء ذلك خلال عرض جرى تقديمه بخصوص البرنامج التنموي للولاية بحضور والي الجلفة، عمار علي بن ساعد.

وقد عرف اللقاء استعراض جملة من المشاريع الاستثمارية التي يجري تجسيدها والتي ستعرف توسعة في الولاية، لاسيما في قطاعات صناعة والصناعة الغذائية والسياحة.

ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع صناعة زيوت السيارات، وتحويل الورق، والمياه المعدنية، والخميرة الموجهة لصناعة الخبز.

تدشين خط السكك الحديدية الرابط بين بوغزول والجلفة والأغواط

كما أشرف رئيس الجمهورية على تدشين ووضع حيز الخدمة لخط السكك الحديدية الرابط بين بوغزول (المدية) – الجلفة – الأغواط على مسافة 250 كلم وبسرعة 220 كلم في الساعة.

وبعد مراسم الاستقبال من طرف السلطات المدنية والعسكرية ومنتخبي وأعيان الولاية، في إطار زيارة العمل والتفقد، أشرف الرئيس تبون، الذي كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة، على وضع حيز الخدمة لهذا الخط (شمال – جنوب) وتدشين محطة مختلطة لنقل المسافرين وشحن البضائع التي تتمركز منشآتها بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الجلفة.

وكانت الفرصة سانحة لرئيس الجمهورية خلال تدشينه لهذا المشروع لتفقد ومعاينة كل المرافق الخدماتية التي توفرها المحطة المختلطة للسكك الحديدية بعاصمة الولاية التي أنجزت بمقاييس عالمية وبتصميم هندسي راقي أثبتت فيها مؤسسات وطنية كفاءتها العالية.

ووفقا للشروحات المقدمة لرئيس الجمهورية بعين المكان، يقدر طول الخطوط المنجزة بسواعد جزائرية بحتة، تحت إشراف مؤسسات وطنية لها صيتها في هذه المشاريع الكبرى، بـ 321 كلم ستعبر بهذه الولاية لمرحلة جديدة تحقق فيها رؤية تنموية مستدامة.

مركز لمكافحة السرطان وملحقة كلية للطب

كما أشرف رئيس الجمهورية على تدشين مركز مكافحة السرطان “المجاهد العقيد أحمد بن شريف”، أين استمع الرئيس تبون إلى شروحات وافية حول هذا المشروع الحيوي الذي أنجز على مساحة تقارب الـ5 هكتارات وبتكلفة تتجاوز 6 مليار دج.

وتتوفر هذه المنشأة الصحية على أحدث التجهيزات الطبية بنظام رقمي متطور وعدة مرافق صحية مؤطرة من طرف طاقم طبي ذي كفاءة عالية، حيث من شأنه أن يغطي حاجيات سكان الولاية ومختلف المناطق المجاورة.

ويعد هذا المركز الاستشفائي تجسيدا لأحد إلتزامات رئيس الجمهورية أمام ساكنة الولاية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019.

وقد أسند إنجاز المشروع إلى شركة “كوسيدار” في أكتوبر 2020 لتنطلق الأشغال في مارس 2021 وتم استلامه قبل الآجال المحددة للإنجاز وذلك في شهر يوليو الماضي، حيث سيتم تجهيزه قريبا بثلاث مسرعات رصد لها غلاف مالي بقيمة 2.7 مليار دج.

وتقدر طاقة استيعاب هذا المركز بـ 120 سريرا ويشرف على سيره وتأطيره 70 طبيبا و15 أخصائيا فيزيائيا و250 من السلك شبه الطبي. ويضمن هذا المرفق تقديم حصص علاجية لـ 150 مريضا يوميا ونفس العدد من الفحوصات اليومية، كما يتراوح معدل إجراء العمليات الجراحية ما بين 10 و20 عملية يوميا.

يذكر أن هذا المركز قد دخل حيز الخدمة بالموازاة مع تدشينه وشرع في استقبال الدفعات الأولى من المرضى الذين توجهوا بالشكر إلى رئيس الجمهورية على إنشاء هذه المؤسسة التي من شأنها التخفيف من عناء تنقل المرضى ومرافقيهم الى المراكز المتواجدة بكل من البليدة والجزائر العاصمة.

ودشن الرئيس تبون ملحقة كلية الطب بولاية الجلفة، التابعة لكلية الطب بجامعة الجزائر 1، أين استمع لشروحات وافية، بحضور الطلبة، حول هذا التخصص الذي أدرج لأول مرة في جامعة الجلفة والذي لقي استحسانا من نخبة الولاية.

ويشكل إدراج تخصص الطب بجامعة “زيان عاشور” مع الدخول الجامعي الجديد لموسم 2024/2023، مكسبا هاما لأبناء المنطقة والولايات المجاورة، في سياق تعزيز الخارطة التكوينية وترقية فروعها.

وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان، سجل بملحقة الطب بالجلفة التابعة لجامعة الجزائر، 188 طالبا من حاملي شهادة البكالوريا الجدد بتقدير جيد جيدا والذين أشادوا بتقريب التخصص وتوفير كل الظروف لأجل نجاعة هذا التكوين الجامعي النوعي.

وأدرج تخصص الطب لأول مرة بجامعة “زيان عاشور” تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية لتصبح واقعا يلبي الرغبة الملحة لأبناء المنطقة لاسيما من النخبة وأولياء المتمدرسين، للاستفادة من هذا التخصص الذي ستكون له آثار جد إيجابية على واقع الصحة في المنطقة.

وإلى جانب تخصص الطب، افتتح بالجلفة تخصص البيطرة، وهو ما سيعود بالفائدة على الولاية بالنظر لطابعها الفلاحي والسهبي خاصة مع توسع المستثمرات الفلاحية وبلوغ الثروة الحيوانية أرقاما كبيرة، إذ فاقت الماشية بها الـ 4 مليون رأس.

وسجل في تخصص البيطرة الذي يستمر مسار الدراسة به ست سنوات، نحو 102 طالب من حملة شهادة البكالوريا دورة 2023.

وعرفت الجامعة أيضا فتح تخصصات ذات صلة بحاجيات السوق المحلية، منها مهندس دولة في الإلكترو-تقني وفي الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق والعلوم الفلاحية والهندسة المدنية

إطلاق مشروع بعث السد الأخضر‎

وأعطى رئيس الجمهورية إشارة إطلاق مشروع بعث السد الأخضر الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية جديدة لخلق الثروة في مناطق شاسعة من الوطن. وفي هذا الإطار، وقف رئيس الجمهورية بمنطقة المعلبة (بلدية الجلفة) على البدء في المرحلة الاولى من المشروع والمتضمنة تشجير 400 ألف هكتار في أفق 2026.

وبالمناسبة، تم بذات المنطقة الشروع في غرس مختلف أصناف الاشجار على مساحة قدرها 70 هكتارا ضمن مشروع إعادة بعث السد الأخضر. وساهم في عملية التشجير، التي أشرف عليها الرئيس تبون، والتي شارك فيها رمزيا بغرس شجرة، أفراد من محافظة الغابات الولائية وكذا عناصر من الكشافة الاسلامية الجزائرية وممثلي المجتمع المدني.

ويستهدف تنفيذ مشروع إعادة بعث السد الأخضر رفع مساحته من 3,7 إلى 4,7 مليون هكتار بالمناطق السهبية حيث سيمس 13 ولاية و183 بلدية وكذا 1200 منطقة. وعليه سيتم غرس مليون هكتار من مختلف أصناف الأشجار لاسيما منها المثمرة لما لها من خصائص كمقاومة المناخ السهبي و لقيمتها الاقتصادية الكبيرة.

ويغطي السد الاخضر من شرق البلاد إلى غربها ولايات النعامة، البيض، الاغواط، الجلفة، المدية، البويرة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، برج بوعريريج وبسكرة، وسيعود هذا المشروع بالفائدة على أكثر من 7 ملايين نسمة.

ويسهر على تجسيد مشروع السد الاخضر في إطار المقاربة الجديدة كل من محافظات الغابات ومديريات المصالح الفلاحية بالولايات المعنية وكذا المحافظة السامية لتطوير السهوب على أن تتواصل الأشغال لمدة 7 سنوات.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 أوت 2020 على ضرورة إعادة بعث مشروع السد الأخضر بمساهمة ومشاركة فاعلة لكافة الجهات المعنية سيما منها المجتمع المدني.

استقبال شعبي كبير من قبل مواطني الجلفة

وخُص رئيس الجمهورية، باستقبال شعبي كبير من قبل مواطني الجلفة في بداية زيارة العمل والتفقد التي قام بها. وقد اصطفت جموع غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار على طول الشوارع الرئيسية، سيما الشارع المحاذي لمقر الولاية، حيث أصر سكان الولاية والمناطق المجاورة على تخصيص استقبال لرئيس الجمهورية يليق بالمكانة التي يحظى بها لدى أهالي المنطقة. وقد قام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من المواطنين، كما تبادل مع البعض منهم أطراف الحديث.

وختم الرئيس تبون هذه الزيارة التي قام خلالها بتدشين عدد من المشاريع الحيوية والهامة، بتنظيم لقاء مباشر مع مختلف أطياف المجتمع المدني من أجل التحاور معهم والاستماع إلى انشغالاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم.

وجرى اللقاء بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية، إلى جانب والي ولاية الجلفة وأعيان المنطقة وكذا المنتخبين المحليين.

للإشارة، فقد تم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا إثر العدوان الهمجي والوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة.