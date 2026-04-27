عراقجي يصل إلى روسيا.. وهذا ما قاله ترامب بشأن التفاوض

بينما وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن مسار التفاوض الذي يشهد عراقيل متزايدة.

ووصل عراقجي إلى روسيا، الاثنين، في زيارة تحمل طابعا سياسيا حساسا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الحرب الدائرة والتفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة رويترز إن عراقجي في روسيا لطلب الدعم من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، فيما صرح ترامب أن “بوسع إيران الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو شهرين”.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي وصل فجر الاثنين إلى سانت بطرسبرغ “بهدف لقاء الرئيس الروسي وإجراء محادثات معه”، فيما سبق أن أعلن الكرملين أن بوتين يعتزم استقباله، في مؤشر على أهمية اللقاء.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الجانبين آخر مستجدات وقف إطلاق النار، ومسار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إضافة إلى التنسيق بشأن الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن استمرار التوتر في الخليج.

وتنقل عراقجي بين باكستان وسلطنة عمان أمس الأحد قبل أن يتوجه إلى روسيا، في ظل استمرار التباعد الواضح بين الجانبين بشأن قضايا من بينها طموحات إيران النووية وحقوق المرور عبر مضيق هرمز الحيوي.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام يوم السبت عندما ‌ألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام اباد، وفقا لرويترز.

وأمس الأحد، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران لن تشارك في مفاوضات مفروضة تحت الضغط والحصار.