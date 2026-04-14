عرقاب يبحث تعزيز الشراكات الطاقوية مع كوريا والأردن

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين من جمهورية كوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة في مجالات النفط والغاز وتطوير المبادلات التجارية.

وفي هذا الإطار، استقبل عرقاب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمبعوث الخاص لوزير خارجية جمهورية كوريا، بارك يونغان، مرفوقًا بوفد رسمي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون، لا سيما في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، مع استعراض المشاريع الجارية وآفاق توسيع الشراكة بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى فرص الاستثمار مع مجمع سوناطراك عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى المعالجة والتحويل، إلى جانب تعزيز المبادلات التجارية، خصوصًا في تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والنافطا، فضلاً عن بحث آفاق التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

وأكد الطرفان أهمية إقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة والتكوين، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع الطاقوية، مع تشجيع المبادرات التي تدعم التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، اعتبر المسؤول الكوري أن الزيارة تعكس إرادة مشتركة لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في القطاعات الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين.

وفي سياق متصل، تحادث عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة، بمشاركة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، حيث استعرض الجانبان واقع التعاون القائم في قطاع المحروقات وسبل تعزيزه.

وشملت المباحثات بحث فرص تطوير الشراكة بين مؤسسات البلدين، وتوسيع المبادلات التجارية، خاصة في مجالات تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مناقشة إمكانية تموين الأردن بهذه الموارد، والتعاون في مجالي توزيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما تناول الطرفان تطورات السوق الدولية للمحروقات وآفاقها، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير الأردني أن المباحثات كانت مثمرة، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع الجزائر وتكثيف المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.