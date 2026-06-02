عروض “وهمية” للعمل في الخارج عبر صفحة على فيسبوك

دعت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الثلاثاء، ضحايا متّهم بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تقديم شكاوى أو الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة.

ونشرت ذات المصالح نداء تضّمن صورة للمتّهم المدعو ” ل.ن”، المشتبه به في قضية النصب والإحتيال الموجّه للجمهور. من خلال إيهام الضحايا بأنه يقدم عروضا للعمل في دول أجنبية.

وحسب ما أظهره نداء الأمن إلى المواطنين، فقد استعمل المتّهم صفحة على موقع فيسبوك، بعنوان “étude en allemagne”. لترويج عروض وهمية حول العمل التطوعي في إسبانيا.

ووجّه أمن الولاية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للمتّهم، أو يملك معلومة بصفته شاهدا، إلى التوجّه نحو محكمة حسين داي، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في القضية.