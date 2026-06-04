عطاف والشيباني يتفقان على إعادة بعث آليات التعاون بين الجزائر وسوريا

عطاف في استقبال نظيره السوري، 4 جوان 2026.

اتفق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد حسن الشيباني، على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وسوريا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استقبل اليوم الخميس، 4 جوان، الوزير عطاف نظيره السوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث أجرى الوزيران لقاء على انفراد أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وسمحت المباحثات بين باستعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والرقي بها مستقبلا، بما يعكس عمق ومتانة الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اتفق الطرفان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لاسيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة، الزراعة، المناجم، النقل والتكوين.

الوزيران تبادلا أيضا الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الإقليمية والدولي لاسيما بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث أكدا على أهمية ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودولياً.