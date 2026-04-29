عطاف ونظيره البولندي يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا، رادوسواف شيكورسكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاءت المباحثات، اليوم الأربعاء، خلال استقبال أحمد عطاف نظيره البولندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث أجرى الجانبان محادثات ثنائية أعقبتها جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين.

وخُصص اللقاء لتقييم لواقع العلاقات الثنائية على ضوء التقدم المحرز في تجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق بشأنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها عطاف إلى بولندا شهر جوان 2024.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المراتب المتاحة، لاسيما من خلال التعجيل بتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة المنوط بها بحث سُبل تعميق التعاون القائم في عدد من المجالات كالمحروقات والمناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة والرقمنة، وكذا استكشاف المزيد من الفرص التي تُتيحها المقدرات التي يزخر بها البلدان.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، على غرار الأوضاع في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا وكذا التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي.

وفي ختام المحادثات، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية البولندية. يضيف المصدر ذاته.