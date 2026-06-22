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الجزائر

عطاف يبحث مع الباعور آخر تطورات التسوية في ليبيا

الشروق أونلاين
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عطاف يبحث مع الباعور آخر تطورات التسوية في ليبيا
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، الطاهر الباعور.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، سمح هذا اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، 22 جوان، بالعاصمة الأردنية عمان، “بالتطرق لآخر التطورات التي شهدتها عملية التسوية السياسية الجارية في ليبيا وما يعترضها من تحديات وعراقيل على مختلف الأصعدة.”

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم 22 الإثنين جوان.

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