عطاف يتحادث مع غوتيريش حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة

استُقبل وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الخميس، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته في الجلسة الطارئة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية.

وتطرق الطرفان حسب بيان للوزارة إلى “التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة”.

كما تناول الجانبان سبل “التكفل بآثاره الإنسانية، فضلاً عن ضرورة إحياء مسار السلام لتكريس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وانطلقت مساء الخميس بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال جلسة طارئة. لمناقشة القضية الفلسطينية عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بدعوة من الأردن بصفتها ممثل المجموعة العربية.