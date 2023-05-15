عطاف يترأس 3 اجتماعات تحضيرية للقمة العربية في السعودية

يترأس وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف 3 اجتماعات تحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها السعودية يوم 19 ماي الجاري.

وحلّ الوزير عطاف يوم الإثنين بجدّة السعودية، في زيارة رسمية يجريها للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية يوم 19 ماي.

وحسب بيان للوزارة، سيترأس الوزير عطاف رفقة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الثلاثاء، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية لسعودية.

وتم تأسيس هذه الآلية لتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، يذكّر بيان الخارجية.

وينتظر أن يتم التوقيع بهذه المناسبة، على اتفاقية ثنائية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي.

وفيما يتعلق بالتحضير للاستحقاق العربي المرتقب بجدة، سيشارك عطاف في الاجتماعات الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية.

وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري، سيترأس الوزير الجزائري اجتماعات: