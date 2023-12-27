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الجزائر

عطاف يستقبل سفير سوريا الجديد لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل سفير سوريا الجديد لدى الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

 استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، ماهر عنان بدور الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لسوريا في الجزائر.

وسبق للسفير السوري الجديد، وهو لاعب كرة سلة سابق، أن شغل منصب القائم بأعمال السفارة السورية بالإمارات.

وفي جويلية الماضي، تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجزائر لدى سوريا.

 وشغل كمال بوشامة، وهو كاتب ووزير ودبلوماسي سابق، منصب عضو في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، منذ منتصف مارس 2022.

كما عمل السفير الجديد في سوريا، سفيرا في نفس البلد عام 2001، ووزيرا للشباب والرياضة بين 1984 و1988.

وبوشامة هو أيضا مؤلف كتاب “الأمير عبد القادر وعائلته، الخطوة الأخيرة في الشرق”، حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

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